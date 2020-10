David Alandete, corresponsal ABC: "No es inteligente dar por acabado a Trump"

Estados Unidos afronta sus últimas jornadas de campaña antes de las elecciones del próximo 3 de noviembre. Donald Trump y Joe Biden aumentan sus esfuerzos para estar en aquellos estados donde las encuestan estiman que el resultado de la votación pude ser más ajustado, siendo esta una clave fundamental a la hora de determinar quién es el ganador de los comicios estadounidenses.

En Washington, el ritmo de la información sobre el presidente de los Estados Unidos y el candidato demócrata acaparan el mayor número de crónicas nacionales y extranjeras. David Alandete, corresponsal de ABC en Washington, ha atendido la llamada de COPE.es para explicar los principales detalles que, a su juicio, están palpando el ritmo de la campaña estadounidense, marcada en gran medida por la crisis sanitaria, social y económica provocada por la crisis de la covid-19.

El primer tema de conversación han sido las encuestas, algunas de ellas apuntan a una victoria clara de Joe Biden por diez o más puntos por encima del presidente republicano, algo que para el periodista de ABC es algo que no puede ser determinante a la hora de conocer el resultado: "Las elecciones van a estar más reñidas de lo que parece. Debemos estar muy atentos a los estados decisivos, como Pensilvania o Florida. Aquí puede haber mayor margen de error y puede derivar en un resultado parecido al de 2016".

Alandete también se ha referido al positivo de Donald Trump, explicando su punto de vista sobre cómo ha podido afectar este hecho a la campaña del candidato republicano: "El carisma de Trump bajó durante el coronavirus y también durante su positivo. Las principales razones han sido las palabras del propio presidente, el hecho de haber subestimado al virus, no protegerse y haberlo contraído afecta al presidente, que incluso ha provocado un brote en la Casa Blanca".

Sobre el candidato demócrata, Joe Biden, y su capacidad de liderazgo respecto a Donald Trump, el corresponsal de ABC ha subrayado que son dos perfiles muy distintos: "Biden tiene mucha experiencia política. Es una política convencional que carece de la experiencia en gestión administrativa que sí que tiene Trump. Dentro de su partido incluso existen muchas fricciones, ya que existe un sector de izquierdas que quieren controlar el partido. Todo lo contrario al candidato republicano, que tiene un control máximo sobre su formación".

De cara a una posible sorpresa de octubre, Alandete ha explicado que ya han producido una serie de hechos que se pueden entender como 'sorpresa de octubre': "Ya se han producido muchas sorpresas. Es un mito que parece que tiene que aparecer en este mes para ver si cambian todas las tendencias. Este año hemos tenido el positivo de Trump y el fallecimiento de Ruth Bader Ginsburg, con todo lo que ello está derivando en la campaña".

Por último, el periodista de ABC no se ha atrevido dar el nombre del próximo presidente de los Estados Unidos: "No tengo ninguna previsión. Veo a mucha gente muy volcada con Joe Biden como hace cuatro años con Hillary Clinton. Es la misma sensación que en el año 2016", por eso digo que no es inteligente dar por acabado a Donald Trump".