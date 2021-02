DIRECTO 14F | Abren los colegios electorales con pocas incidencias para constituir las mesas

9.10 | Los miembros de las mesas, tanto titulares como suplentes, han sido llamados uno a uno por el responsable de la administración en cada colegio y, tras tomarles la temperatura e identificarse con el DNI, han ido constituyéndose las mesas.

En el caso de los suplentes que no han sido necesarios, han tenido que esperar en el colegio hasta que han constituido todas las mesas por si eran requeridos para acudir a otra.

9.05 | En la mayoría de los casos se trata de personas mayores de 65 años que habían sido designadas y que han sido sustituidas por los suplentes y en otros por situaciones sobrevenidas, como una señora, en una mesa de un colegio de Barcelona, que ha alegado que su hijo, epiléptico, ha padecido esta noche dos ataques y debe acompañarle durante el día.

9.00 | Abren colegios electorales con pocas incidencias para constituir las mesas

La mayoría de los 2.763 colegios electorales de Cataluña han abierto pocos minutos después de las 09:00 de esta mañana, algunos tras resolver in situ algunas alegaciones de miembros de las mesas que no habían recibido respuesta a sus recursos de la Junta Electoral y que han acreditado sus argumentos para no poder formar parte de la mesa.

8.57| La Generalitat cree que las mesas se podrán constituir sin incidencias. El conseller de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia, Bernat Solé, ha considerado este domingo que con los datos que tiene se dispone de "todos los miembros para que las mesas sean constituidas" y, por tanto, en este momento no hay "ninguna incidencia".

8.55| Al margen de más colegios electorales, más mesas y menos votantes asignados a cada mesa, el Govern aprobó un protocolo específico para las elecciones de este domingo que contempla diversas medidas: un metro y medio de distancia entre votantes y entre los miembros de las mesas, las cuales estarán separadas entre sí por dos metros, y limpieza continuada para desinfectar los locales.

8. 45 | De los 2.763 puntos de votación, 1.728 corresponden a la provincia de Barcelona, 361 a la de Girona, 357 a la de Tarragona y 317 a la de Lleida, en unos comicios en los que se han incorporado nuevos espacios electorales a fin de garantizar las medidas de seguridad y sanitarias, incluidos siete mercados municipales y 23 pabellones deportivos en la capital catalana.

8.40| Más de 5.600.000 electores están llamados a participar en las elecciones, de los cuales 255.163 son residentes en el extranjero, lo que representa un incremento de aproximadamente un 1,25 % respecto al censo electoral de los comicios de 2017.

8.38| Pero la gran incógnita es si mañana se constituirán las mesas electorales sin incidencias, después de que casi 31.000 personas, algo más del 37 % de los miembros elegidos por sorteo hayan presentado alegaciones ante las diferentes Juntas Electorales de Zona para que se les exima de esta obligación.

8.35| Otro de los temas espinosos es la seguridad a la hora de votar. Después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña tumbara su decreto de aplazamiento, el Govern dio un giro en su discurso y aseguraba que ir a votar el 14F sería completamente "seguro" por todas las medidas adoptadas frente a la covid.

8.32| Una de las grandes incógnitas de la jornada será la participación. Se teme que la participación presencial bata récords negativos, tras haber tocado techo con un 79% en 2017. Por el momento el voto por correo ha alcanzado cifras jamás vistas -ha crecido un 350%, con un total de 284.706 solicitudes-.

8.31 | Cataluña cerraba este viernes la campaña del 14F, tras quince días de bronco intercambio de golpes entre los nueve principales candidatos a la presidencia de la Generalitat, que auguran una legislatura aún más tensa e inestable y sin mayorías sólidas, según apuntan todas las encuestas.

8.00 | Empiezan a constituirse las 9.139 mesas en los 2.763 colegios electorales. Las 9.139 mesas instaladas en 2.763 colegios electorales, para las que han sido elegidas 82.251 personas entre presidentes, vocales y suplentes, han empezado a constituirse a las 08:00 de este domingo para las elecciones catalanas, marcadas por unas medidas excepcionales debido a la pandemia de la covid.

8.00 | 8.15| Bienvenido a la narración en directo minuto a minuto de las elecciones en Cataluña