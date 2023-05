Rita Maestre: "Desokupar las casas en Madrid es responsabilidad de la Comunidad y del Ayuntamiento"

La candidata de Más Madrid al Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, ha pasado este jueves por los micrófonos de La Tarde, donde ha analizado temas como el control del precio de la vivienda o la okupación. Según destaca Maestre en COPE, “quien tiene responsabilidad de desokupar casas son los responsables de la Comunidad y el Ayuntamiento” “Cómo va a ser culpa de una ley aún no aprobada un problema de hace 30 años”, replicaba a De Haro sobre los polémicos puntos de la nueva Ley de Vivienda sobre okupación.

“La mitad de las viviendas de Madrid okupadas son las del Ivima, son propiedad de la Comunidad de Madrid, donde gobierna el mismo partido de hace 30 años, son 2.000 viviendas públicas okupadas con la ley de hoy y que no han sido desokupadas con la ley de hoy”, recuerda la candidata de Más Madrid en La Tarde.

Audio









El control del precio de la vivienda



Uno de los puntos estrella del programa de Más Madrid para las elecciones de este domingo es la promesa de que todo Madrid se convierta en 'zona tensionada' para, según la nueva Ley de Vivienda, poder regular el precio del alquiler. “En toda Europa, en Dinamarca desde los 70, en Holanda desde los 80, en Nueva York desde los 90, en muchos países el mercado convive con la regulación”, comenta.

“Hay que deshacer caricaturas ideológicas. El 47% de las viviendas de Nueva York tiene un tope al alquiler, eso no ha reducido la oferta. Es el principal desafío que tienen en Madrid las familias y también las empresas”, comenta, antes de subrayar que la clave está en tomar las riendas del problema. “Regulación no es acabar con el mercado, significa que en momentos complicados y con la entrada en el mercado de fondos de inversión que compran bloques completos, un alcalde no puede contemplar esa realidad y decir que “no hay nada que hacer”.

Pero, ¿realmente topar el precio a la vivienda o controlarlo sirve para aliviar los elevados alquileres? “En Madrid hay menos vivienda en oferta hoy, 4 años después y sin ningún tipo de regulación”, sentencia Maestre. La candidata de Más Madrid recalca que “el precio y la contención del precio es compatible con otras cosas: hay que construir vivienda privada y pública, hay que comprar solares, inmuebles y edificios e incorporarlos al parque público de vivienda”.

“Hay que transformar el Plan General de Ordenación Urbana para que el Ayuntamiento pueda comprar edificios o solares y participar en compras preferentes”. Ante estas propuestas, el presentador de La Tarde, Fernando de Haro le cuestionaba que el tope sea una opción viable, poniendo Barcelona como ejemplo: “En Barcelona el precio de la vivienda ha subido cuando se ha eliminado la regulación, hoy no está vigente, duró menos de un año”, concluye.