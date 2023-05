El retroceso de la izquierda y los pactos PP-VOX marcarán la cita electoral de mayo

Nuestro voto en las próximas elecciones autonómicas y municipales es el termómetro que utilizan PSOE y PP para definir su campaña de cara a las generales a finales de año. En las sedes de las calles Ferraz y Génova, en Madrid, reconocen que sus expectativas pueden cambiar radicalmente si fallaran en la gestión de esos resultados o si fueran distintos a los barajan en sus encuestan internas.

Lo que si tienen claro los expertos y politólogos consultado por COPE es que se va a producir un “cambio de ciclo” en el que los puntos calientes están en las 9 CCAA gobernadas ahora por los socialistas y que se juegan su futuro en los comicios del próximo 28 de mayo.

El promedio de los sondeos de opinión de intención de votos señalan un retroceso de la izquierda en todo el país, aunque el partido que dirige Alberto Núñez Feijóo necesitará contar con VOX si quiere recuperar gobiernos autonómicos que ahora están en manos del partido que lidera Pedro Sánchez.

Javier Martín Merchán, politólogo y profesor de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas reconoce en COPE que “las elecciones autonómicas y municipales, igual que las europeas, se consideran tradicionalmente como citas electorales de segundo orden, en las que de alguna manera buscamos penalizar o premiar al ejecutivo nacional”.

En este sentido, todas las miradas están puestas en las CCAA en las que gobierna el PSOE https://www.psoe.es/ tras la cita electoral de 2019, como Extremadura, Asturias y Castilla-La Mancha. También está gobernando gracias a coaliciones en Navarra, La Rioja, Comunidad Valenciana, Aragón, Baleares y Canarias.

Las comunidades con un gobierno azul (el color del Partido Popular) son Galicia, Castilla y León y Andalucía (sin convocatoria con las urnas este mes de mayo) y Madrid y Murcia (convocados para las autonómicas de este año). Completan el mapa político el PNV en el País Vasco, el PRC en Cantabria y ERC en Cataluña. Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla están gobernadas por el PP y un antiguo candidato de Ciudadanos, respectivamente.

En la cita del 28 de mayo, aclara en COPE el profesor Martín Merchán, “no se trata solo de votar al alcalde o al presidente de la región sino de generar un marco postelectoral. Sería el de la derecha y la alternancia apoyada por la ciudadanía y por tanto con mayores prospectiva de llegar a la Moncloa o el marco de la izquierda que es capaz de mantener sus plazas o arrebatar algunas nuevas como la de la ciudad de Madrid, lo que potenciaría ese marco de estabilidad y buena gestión”.

Retroceso de la izquierda

El promedio de todos los sondeos publicados hasta el momento señalan posibilidades de pasar a manos del PP en el caso de La Rioja (con los de Feijóo al borde la mayoría absoluta), Comunidad Valenciana (sumando los votos de Vox), Aragón (con los votos de Vox y a expensas de lo que haga Aragón Existe y Castilla La Mancha (aunque el PSOE tendría mayoría, se podría ver superado por la suma de PP y Vox).Algo parecido podría suceden en Baleares, donde el ajustado margen de un diputado definirá el color del gobierno autonómico: el PP sería el partido más votado, pero ni sumando con Vox formaría gobierno porque les faltarían dos diputados para sumar los 30 que suponen la mayoría absoluta en el Parlamento balear. La pelota está en el tejado del partido regionalista del Pi que sería el que podría inclinar la balanza hacia derecha o izquierda.

“Seguramente haya cambio de ciclo, apuesta en COPE el politólogo Martín Merchán, aunque hay que cogerlo con pinzas. Al haber tantas plazas en disputa puede que alguna de ellas o varias no caigan en manos del PP y depende de cómo gestione esos resultados se podrían analizar esos resultados como un éxito del PSOE”. Lo que tiene claro el profesor de la Universidad de Comillas es que “el mapa de España, si no se vuelve azul, al menos sí quedará mucho más colorido de lo que lo teníamos ahora al tener el PP dos comunidades que se presentan a estos comicios y no van a cambiar de signo. Además, puede sumar dos o tres más respecto a lo que tenían en 2019 y a esto le añadimos que Andalucía y Galicia ya son del PP”.

Sin embargo, en otros territorios, como Canarias, para que fuera gobernada por el PP necesitaría pactar con Coalición Canaria. Los del PP también suben en intención de voto en Cantabria, pero para gobernar necesitarían que Miguel Ángel Revilla anule su el pacto con el PSOE. El PSOE podría seguir gobernando en Extremadura pero necesitaría a Unidas Podemos para hacerlo, igual que le ocurre a los socialistas en Asturias. El color del gobierno de Navarra dependerá de si el PSOE acepta a EH Bildu y Geroa Bai en el ejecutivo, aunque UPN sea el que obtendría mayoría.

Con este panorama demoscópico, fuentes del POSE reconocen en COPE que se centran en “mantener los bastiones que están en disputa y prácticamente hemos abandonado la posibilidad de recuperar los dos que gobierna el PP y que se presentan a estas elecciones”.

En las comunidades gobernadas por el PP, Isabel Díaz Ayuso rozaría la mayoría absoluta en la Comunidad de Madrid, si hacemos la media de los sondeos publicados hasta la fecha.

En Murcia, el PP seguiría sumando más diputados que toda la izquierda junta, pero necesitaría a Vox https://www.voxespana.es/ para poder gobernar. También seguirían gobernando en la ciudad autónoma de Ceuta y aspiran a hacerlo en Melilla, después de que Castro González fuera expulsado de Ciudadanos.

La conclusión que expone en COPE el profesor Martín Merchán es que “el PSOE es el que tiene más que perder en estas elecciones porque es el que gobierna en más comunidades y, en caso de perderlas, se verá perjudicado. Sin embargo, si las mantiene es fundamental la gestión que haga el PP de las expectativas o el PSOE se consolidará como la fuerza política de la estabilidad. En ese caso, el PSOE leería los resultados en clave de reválida del gobierno de Sánchez y de estabilidad de su coalición”.

Municipales reñidas

Los pronósticos en las municipales son más complicados porque entran en juego el carisma de los candidatos y el voto a la persona que las caracteriza en pequeños enclaves. Sin embargo, el profesor Martín Merchán aclara en COPE que “puede que opere la regla que se aplica para las autonómicas en la ciudad de Madrid, porque se considera un microestado con casi 4 millones de personas, pero no es tan fácil en pueblos y municipios más pequeños porque la cercanía y el carisma del candidato puede traspasar estas fronteras partidistas. En estos lugares preocupa más si el jardín de mi barrio está limpio, si funciona la fuente del pueblo o que el colegio esté bien pueden funcionar más que las operaciones que funcionan en el ámbito autonómico”.

De hecho, la indecisión del 20% de los ciudadanos llamados a las urnas hará que muchos ayuntamientos se decidan en el momento de ir a votar. Es lo que llaman “foto finish” y que Jordi Rodríguez Virgili, profesor Comunicación Política de la Universidad de Navarra, considera en COPE que depende, sobre todo, de la “indecisión de los más jóvenes y los cambios que está sufriendo el voto femenino en el último año”.

Los principales líderes políticos recorren ya toda la geografía española inmersos en su precampaña electoral, pero los gurús electorales saben que más de la mitad de los españoles, el 53% de los encuestados por el CIS, aseguran que votarán al candidato a la alcaldía de su pueblo o ciudad más que al partido al que representan.

Sin embargo, y a pesar de lo complicado que es hacer previsiones con las elecciones municipales, los de Alberto Núñez Feijóo creen que puede repetir el éxito de las municipales de 2011 y teñir el mapa de España de azul. Los sondeos internos que maneja el PP y a los que ha tenido acceso COPE demuestran que obtendrían entre 8,5 y 10 puntos más que el PSOE en mayo y repetir el éxito de 2011.

Frente a lo claro que se observa la tendencia ganadora del PP en la Comunidad de Madrid, Javier Martín Merchán, puntualiza en COPE que las expectativas no son iguales para la capital porque “la ciudad de Madrid sí que está todavía en disputa. Los últimos pronósticos hacen todavía indispensable a Ciudadanos, lo cual es una rara avis en el resto de España. Villacís sería decisiva a la hora de decantar la balanza. El alcalde José Luis Martínez Almeida no tiene garantizada la mayoría absoluta y necesitaría a Ortega Smith y también a Begoña Villacís”.