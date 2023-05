¿Se puede elegir al alcalde antes de las elecciones? El pueblo de Madrid que no va a votar el 28 de mayo

Quedan apenas tres semanas para que acudamos de nuevo a las urnas. El próximo día 28 de mayo, elegimos a 12 presidentes autonómicos y a 8.131 alcaldes. Unos comicios que siempre están repletos de curiosidades. Sobre todo, en las localidades más pequeñas y rurales. Por ejemplo, hay pueblos donde, en toda la historia de la democracia, no han conocido más de un alcalde, mientras que en otros ya lo han elegido, a través de un sistema muy particular, hace varios meses.

Municipios sin candidato el próximo 28 de mayo

A esto hay que sumar otra circunstancia que se repite en más de una localidad donde no hay candidatos a la alcaldía. Es el caso de Cabezuela, en Segovia, donde no van a votar en estas próximas elecciones. Lo harán en 6 meses, esperando a que alguien quiera, para entonces, ser su alcalde. La alcaldesa de Cabezuela, que lleva 12 años en el cargo, dice estar ya cansada y de momento no hay nadie que se anime a querer sustituirla. Pero esta localidad no es la única en la que ocurre esto.

Lo mismo ocurre en Monroyo, en Teruel, donde podrán votar el 28 de mayo porque no hay ninguna candidatura que opte a las 7 concejalías. Y aquí, se repite el sistema: los vecinos de esta localidad de 312 habitantes tendrán que acudir a las urnas dentro de medio año. Y, ¿qué pasa si dentro de 6 meses no se concreta tampoco ninguna lista electoral? Si se diera esta situación, se constituirá una comisión formada por los miembros del ayuntamiento actual y por sustitutos que también nombren los miembros del Gobierno que ahora está en el poder. Una solución que no es la opción preferida de los vecinos.

Dos candidatos en un pueblo de tres habitantes

Nos fijamos también en un pueblo de Toledo llamado Illán de Vacas, donde ocurre todo lo contrario. Solo hay 3 habitantes empadronados, pero se presentan dos candidatos al consistorio. Javier Bollaín es uno de ellos y nos contaba en 'Herrera en COPE' que, como imaginarás, las elecciones duran en esta localidad, literalmente, un minuto.

Él, de hecho, no conoce a su rival porque no es del pueblo, y es que no es necesario estar empadronado en un municipio para presentarse como candidato en el mismo. En este caso, como Javier tiene muy buena relación con los otros dos habitantes de la localidad, está más que confiado en su victoria.

Valdepiélagos, el pueblo donde ya han elegido a su próximo alcalde



Por último, visitamos la Comunidad de Madrid para conocer otro caso particular. En Valdepiélagos, donde han elegido a su alcalde dos meses antes de las elecciones. Se trata de una localidad en la que no hay partidos políticos. Jose Cabrera vuelve a encabezar la Candidatura Independiente que han confeccionado los propios vecinos en unas primarias. Es el sistema con el que llevan toda la democracia, y en él los votantes respaldan la lista que ellos mismos diseñan y ningún partido se presenta como alternativa. Escucha el siguiente audio para conocer los detalles.

