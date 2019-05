TEST Elecciones 26M | ¿Cuánto sabes sobre Asturias?

Las elecciones autonómicas, municipales y europeas están a la vuelta de la esquina y son muchas las personas que aún no tienen decidido a qué representante votarán. Casi un 30 por ciento de las personas que quieren votar en las elecciones autonómicas, municipales y europeas del 26 de mayo aún no tiene decidido a qué partido, según la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).



El CIS de abril recoge que un 61,1% de los electores tiene decidido votar en los comicios a la Eurocámara; un 74,9%, en los autonómicos; y un 79%, en los municipales.



De esas cifras, el 29% de quienes trasladaron su intención de votar en las elecciones europeas no sabía aún a qué candidatura, mientras que el porcentaje se eleva una décima en el caso de las autonómicas (29,1 %) y seis décimas en las locales (29,6 %).

En esta ocasión, los asturianos acudirán a las urnas para elegir a sus representantes en cada municipio, en las europea y en las autonómicas.



La candidata del PP a la Presidencia del Principado, Teresa Mallada, propuso el domingo la creación de una marca de calidad para la carne de caza certificada y el reconocimiento de la raza equina de las montañas asturianas.

Mallada ha hecho estas propuestas en Cabranes, donde ha asistido a la celebración del Festival del Arroz con Leche.

Para la candidata popular, con un sector agroalimentario que supone el 14 por ciento del empleo, no sólo es preciso apoyar los productos ya reconocidos, sino apostar por otros nuevos, como el de caza o la raza equina.

