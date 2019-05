Casado aboga por no tropezar con la misma piedra que en las elecciones generales

El líder del PP, Pablo Casado, ha pedido este martes que en los comicios locales y regionales del 26M no vuelvan a tropezar en la misma piedra que en las generales del pasado 28 de abril, ya que, ha dicho, el PP tiene que ser el "contrapeso" del socialismo.

"El votante siempre tiene la razón y nunca le diremos a un votante lo que tiene que hacer, lo que le decimos es que pueden confiar en nosotros, y que solo haciéndolo mayoritariamente vamos a conseguir que la izquierda no vuelva a revalidar ese resultado electoral", ha remarcado Casado en un mitin en Aranjuez con la candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid del PP, Isabel Díaz Ayuso.

Si esta mañana apelaba al nuevo lema "hay partido" poniendo como ejemplo a Nadal, esta tarde Casado se ha referido a Alberto Contador, y ha utilizado una metáfora de billar y carambolas para pedir el voto. "Quien quiera que gobierne el PP, no le vale hacer carambolas como en el billar, porque a lo mejor si quiere dar a la bola que es verde o naranja para meter en el agujero la bola azul, resulta que acaba dando a la morada o a la roja. Esto no es un juego. Esto es el futuro de nuestros hijos", ha dicho. Y es que el hombre "es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra", ha recordado Casado. "Bueno, vamos a ver si no tropezamos en esta ocasión", ha aseverado el líder nacional del PP, y ha recordado que los resultados del 26M van a condicionar el Gobierno del presidente en funciones Pedro Sánchez.

Casado se ha remontado a los Gobiernos de Felipe González y de José Luis Rodríguez Zapatero, y ha afeado a los socialistas por "hacer responsable a la gente de sus fracasos como gobernantes". "Ese despotismo ilustrado de erigirte como el representante de la gente a la que le estás coartando su desarrollo, su potencialidad e incluso su mera subsistencia y autonomía", ha remarcado. Casado ha asegurado que "quiere mucho" a la Comunidad de Madrid, tierra en la que ha hecho su carrera política.

"Estoy muy orgulloso de todos los gobiernos a nivel municipal, de todo lo que hemos hecho por nuestros vecinos vinieran de donde vinieran, amaran a quien amaran, votaran a quien votaran", ha asegurado. Sobre la candidata del PP a presidir la región, ha dicho que lo es porque "es la mejor" y porque Ayuso es quien está diciendo "no pasarán" a las izquierdas y al candidato del PSOE, Ángel Gabilondo.