La advertencia de Arrimadas a sus votantes para frenar al sanchismo y al populismo

La portavoz de la Ejecutiva de Ciudadanos (Cs) y diputada electa al Congreso, Inés Arrimadas, ha subrayado que el próximo 26 de mayo, jornada de elecciones europeas, autonómicas y municipales, "tenemos la oportunidad de parar al sanchismo en nuestros ayuntamientos y Comunidades autónomas".

Así lo ha señalado durante el mitin que ha pronunciado en la plaza del Pilar de Zaragoza, junto a la candidata al Ayuntamiento de la capital aragonesa, Sara Fernández, y el candidato a la Presidencia de la Comunidad, Daniel Pérez y ante unas 400 personas.

"Quienes estéis tristes y preocupados por el resultado de las pasadas elecciones generales del 28 de abril, viendo que nos van a gobernar Pablo Iglesias y los nacionalistas, tenéis la oportunidad de ser el salvavidas naranja" con el "único voto útil" para "parar en las instituciones" al PSOE liderado por Pedro Sánchez "y al populismo".

Arrimadas ha dicho que España es "un gran país", que algunos "quieren romper" y por eso ha animado a ir a las urnas el 26 de mayo con "un voto que vale el triple" ya que permitirá tener "gobiernos sensatos en los municipios", ser "dique de contención contra el sanchismo en las Comunidades autónomas" y "tener una voz fuerte en Europea" donde haya "europeístas españoles que marquen el futuro" de la Unión Europea.

Arrimadas ha manifestado que "la ola naranja siempre empieza fuerte por Aragón" y ha remarcado que ahora hay muchos representantes de esta Comunidad en el Congreso que "van a defenderla y no van a ser cómplices de apoyar pactos con los nacionalistas", y que van a apostar por políticas de "igualdad, libertad y cambio".

Según ha comentado, en sus seis años en el Parlamento de Cataluña, "siempre he votado lo mismo que mis compañeros en el resto de Comunidades" y en ocasiones "me he quedado sola votando lo mismo que Ciudadanos en Aragón", algo que no han hecho "ni el PP, ni el PSOE, ni, por supuesto, Podemos".

Arrimadas ha defendido que no haya privilegios en función de la Comunidades donde se reside y se ha comprometido a "luchar por el último palmo de mi país; no vamos a ceder ante quienes tienen como objetivo vender España, ni en Aragón, ni en el Congreso, ni en ninguna parte".

LIDERAR LA OPOSICIÓN

La portavoz de la Ejecutiva de Cs ha ofrecido la "voz firme, clara y potente" de su partido en el Congreso, donde "vamos asumir el liderazgo porque estamos fuertes, hemos crecido, llevamos años preparándonos y no tenemos mochilas", frente a otros partidos que "llegan desfondados, con un descalabro monumental, sin liderazgo, con casos de corrupción".

Ha esgrimido que en España el bipartidismo "no ha hecho oposición sensata, no hemos tenido alternativa, simplemente hemos tenido una alternancia", pero su partido ofrece ahora esa alternativa porque "sabemos construir un proyecto diferente al que tiene el sanchismo", con representantes que van a ser "firmes y leales a España".

En este punto, ha argumentado que Pedro Sánchez no representa "los valores del PSOE" y se ha preguntado "dónde está la igualdad y la solidaridad cuando cedes ante los nacionalistas, donde está la 'E' de España", para afirmar que en Aragón, si gobiernan el socialista Javier Lambán "tendrá que rendir pleitesía a Sánchez" o "creéis que va a hacer un proyecto diferente", al contrario "van a ser la caja de resonancia".

Arrimadas ha sostenido que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, y los nacionalistas son quienes van a definir la política económica y solo Cs "puede bajar impuestos para frenar el sablazo que nos viene de Sánchez e Iglesias" y por eso "somos el voto útil".

Al respecto, ha explicado que por "cada euro" que quieran subir ellos, "lo bajaremos nosotros a las familias y a los trabajadores en los gobiernos regionales que estemos y también en el gobierno municipal", donde "no se puede freír a impuestos a quienes quieren montar un negocio" y donde es preciso que haya guarderías "para quienes quieren ir a trabajar".

VIEJA POLÍTICA

La líder de Cs ha lamentado "el dinero que nos cuesta a los ciudadanos el enchufismo y los casos de corrupción de la vieja política; si es que no se pagan suficientes impuestos para mantener a los enchufados del PSOE y del PP", ha comentado.

En este punto, se ha referido al candidato del PP Aragón a la Presidencia de la Comunidad, Luis María Bemonte, que ocultó que había acabado su carrera de Derecho en la Universidad Rey Juan Carlos y se ha preguntado si "no nos puede gobernar gente que se haya ganado lo que tiene a pulso, que no le hayan regalado nada y que no le hayan enchufado en ningún sitio".

Inés Arrimadas ha manifestado que en su partido quieren "menos enchufados, menos chiringuitos y más guarderías, más sanidad y más educación, queremos oportunidades, que nos dejen trabajar, poder montar una empresa en 24 horas, igual que se puede en otros países".

Además, ha planteado que igual que España es uno de los países con la mejor sanidad pública del mundo, hay que apostar por lograr una buena educación, para apuntar que este es el segundo país con mejor esperanza de vida y Ciudadanos aspira que sea "el mejor país del mundo para trabajar, crear un negocio y tener una familia".

La líder de Cs ha avanzado que habrá partido que realcen "promesas vacías" en la campaña electoral, que "no podrán cumplir", mientras que en Cs se ofrece "un proyecto sentado, formado por gente de la sociedad civil" porque "aquí todos tenemos una profesión fuera de la política" y "sabemos qué es currar, somos padres trabajadores que se han sabido buscar la vida".

Arrimadas ha defendido también el pacto contra la despoblación que ha planteado su partido con el objetivo de que haya oportunidades y servicios para que quien quiera se pueda quedar a vivir en su pueblo.

Ha añadido que también hay "un problema muy grave con la falta de natalidad" y, por eso, la primera ley que va a proponer su grupo en el Congreso tras las elecciones generales del pasado 28 de abril es una ley de familias para ayudar a tener hijos, "llegar a final de mes y tener una vida digna; que no se rompa ningún sueño por el camino".

CREAR OPORTUNIDADES

La líder de Cs ha defendido a los candidatos que presenta su partido, con un "proyecto sensato, regenerador, para crear oportunidades", como la candidata a la alcaldía, Sara Fernández, y el candidato a la Presidencia de Aragón, Daniel Pérez.

"Podemos hacer muchas cosas con los gobiernos municipales" y ha felicitado a Daniel Pérez por anunciar que su primera propuesta de pacto será por la regeneración, al tiempo que ha subrayado que la gestión municipal "es muy importante" y por eso "tenemos que ser la alternativa naranja en los municipios, en el Ayuntamiento de Zaragoza, en el Gobierno de Aragón y en el resto de Comunidades".

También ha defendido el voto a Cs en las Elecciones Europeas porque "nuestro futuro no es ajeno a lo que pasa en el resto del mundo", sino que "depende y mucho de lo que se decida en el Parlamento Europeo".

Arrimadas ha reclamado el voto a quien vaya a defender Europa y "no a dinamitarla" y también que España tenga "el lugar que le corresponde" en la Unión Europea, y se ha preguntado cuál va a ser la credibilidad de quien gobierna "con los que han dado un golpe de Estado".