El vídeo con el que Bertrand Ndongo, el 'negro de Vox' responde a los que acusan a Vox de racista

Bertrand Ndongo ha compartido un vídeo en sus redes sociales acompañando un mensaje en el que responde a aquellos que aseguran que Vox es un partido racista.

El mensaje, en el que se ve a Iván Espinosa de los Monteros hablando de aquellos inmigrantes que "con intención de trabajar, esforzarse y contribuir a nuestro país, tengan también acomodo". Y utiliza como ejemplo de ello a Bertrand Ndongo.

Así es como reaccionan los"RACISTAS" de @vox_es cuando nombran a un negro inmigrante. Gracias a todos por el cariño y el respeto hacia mi persona. Y por cierto había más negros. Muchos se están dando cuenta de que no son racistas.

Soy tan negro que el cámara no me pudo encontrar! pic.twitter.com/11VjCKyTFs