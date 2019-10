Rifirrafe entre Edmundo Bal y Patxi López: "No llegas a un socialista vasco ni a la altura de la zapatilla"

Edmundo Bal (Ciudadanos) y Patxi López (PSOE) han protagonizado el momento de mayor crispación del primer debate electoral organizado por grupo COPE y en el que se ha tratado el asunto de la crisis territorial con Cataluña como especial protagonista. En los primeros minutos del encuentro, Edurne Uriarte (PP) ha considerado que uno de los problemas radica en la falta de unidad entre los partidos constitucionalistas. "Atribuimos sobre esto una parte de la responsabilidad al PSOE. No buscamos la confrontación. Hay unos hechos. El PSOE apoya la aplicación del 155 y seis meses después saca adelante una moción de censura unido a los que se habían saltado la ley. Gobierna durante un año con ellos y en febrero dice que va a hacer una mesa de partido y que va a nombrar un relato. Y llega julio y Sánchez intenta ser investido con el apoyo de los independentistas", ha dicho. Momento que ha aprovechado el representante de Ciudadanos para afear también al socialista el pacto de su partido con Bildu en Navarra. Algo que no ha gustado al dirigente vasco. "Por mucho que repitáis una mentira no se convierte en verdad. Mentís descaradamente. ¿Quién gobernaba antes en Navarra? Bildu. Ahora, no. Lo mismo en Pamplona", ha dicho López.

El representante de Ciudadanos ha reiterado que el PSOE ha preferido gobernar con Bildu y no con Navarra Suma. "Van a sacar a la Guardia Civil, quieren la anexión con el País Vasco y es vuestra responsabilidad. ¿Eres capaz de que no se te abran las carnes siendo amigo de Bildu? ¿Un socialista de toda la vida?", ha insistido.

Unas palabras que han provocado la reacción exaltada de Patxi López. "¿Puedes mentir sin ponerte rojo? A mí este señor no me da media lección de absolutamente nada. No llegas a un socialista vasco ni a la altura de la zapatilla", ha respondido.

Minutos después, en un ambiente más relajado, ambos han acercado posturas. "Patxi, tú eres una de las personas que yo más he respetado en mi vida. Nunca te diré que mientes. Y tampoco te voy a decir que no me puedes dar lecciones. Tú a mí me puedes dar lecciones, porque puedes tener razón y yo estar equivocado. Lo digo para mantener los términos del debate en este tono. ¡Caramba!", le ha dicho Edmundo Bal a López.