¿Murcia es parte de la 'nación de naciones' de Sánchez? La insólita respuesta del candidato catalán de Podemos

El candidato de Unidas Podemos en las elecciones generales por Cataluña, Jaume Asens, ha brindado este jueves una insólita respuesta cuando ha sido preguntado por Inés Arrimadas si consideraba a Andalucía y Murcia como una 'nación de naciones'. Este modelo territorial es el anunciado por el Partido Socialista dentro de su programa electoral para el próximo 10 de noviembre.

Esta semana se filtraba el programa electoral socialista en el que no se hacía mención al sistema federalista abanderado previamente por el PSC y la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. Sin embargo, cuando se anunció oficialmente el programa, sí incluía el conocido como concepto de 'plurinacionalidad' y 'nación de naciones'.

Un término que defienden también desde Unidas Podemos. Ejemplo de ello es el cabeza de lista por Barcelona, Jaume Asens, que durante el debate electoral de La Vanguardia hablaba de 'nación de naciones' hasta que la candidata de Ciudadanos, Inés Arrimadas le preguntaba si se aplicaba, no solo en Cataluña, sino también en el resto de comunidades autónomas.

Aquí @InesArrimadas desmontando la nación de naciones ante el candidato de Podemos en Cataluña.

-El Estado español está compuesto por varias naciones y una es Cataluña

-¿Andalucía también? Por curiosidad

-También

-¿Y Murcia?

-Eh. Murcia no. pic.twitter.com/zDCXs72QK9 — Andrea Martínez Molina (@andreamarmol_) 31 de octubre de 2019

“El Estado español está compuesto por varias naciones y una es Cataluña”, aseguraba Asens hasta que preguntaba Arrimadas: “¿Andalucía también? Por curiosidad”. “También”, respondía Asens. Entonces, insiste Arrimadas: “¿Y Murcia?”. “Murcia no es una nación”, respondía Jaume Asens.

Carlos Herrera criticaba este jueves también el concepto de 'nación de naciones: “¿Qué significa para la vida real de los ciudadanos el reconocimiento de nación para algunos territorios? Sobre todo, ¿qué significa para los que no tienen ese concepto de nación? Los que solamente tenemos la desgracia de ser españoles nada más porque no tenemos otra nación que llevarnos a la boca porque los murcianos, los andaluces, que ya me dirán por qué no podemos ser una nación. Pero bueno, vale, no lo somos. Bueno, ¿qué diferencia hay entonces? ¿Los que solo tienen España como nación tienen algún inconveniente?”.