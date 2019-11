Las mejores frases del análisis de los comunicadores de COPE sobre el debate a cinco

Los comunicadores de COPE y los colaboradores de La Linterna han analizado minuto a minuto el debate de este lunes con los cinco principales candidatos para las elecciones generales del próximo 10 de noviembre. Ángel Expósito ha conducido un programa especial junto a Antonio Arraez, Julio César Herrero y Sonsoles Ónega. Además, otros comunicadores del grupo COPE como Cristina López Schlichting, Ana Samboal, Luis del Val, José Luis Pérez, Pilar Cisneros, Chencho Arias o Mayte Alcaraz han comentado el transcurrir del debate.

CRITICAS AL ARRANQUE DE PABLO IGLESIAS

En el arranque del debate, Luis del Val ya criticaba las palabras de Iglesias al llegar a la Casa de Campo sobre las limpiadores y tiraba de ironía: “Es una lástima que Pablo Iglesias haya mencionado a las limpiadoras de la Academia y se ha olvidado en los basureros que también son trabajadores”. Una vez comentaba el encuentro entre candidatos, puntualizaba Mayte Alcaraz sobre el candidato de Podemos: “De Pablo Iglesias, corresponsable del bloqueo que ahora pagamos, se escucha ahora la "necesidad de un acuerdo". A buenas horas”.

Los tertulianos de La Linterna criticaban en el arranque la rigidez del presidente de Vox: “Rivera saca un ladrillo y Abascal habla de Golpe de Estado”, criticaba Antonio Arraez, mientras que Sonsoles Ónega aseguraba que era el más beligerante: “Abascal contra todos y, el resto, de mitin”. No obstante, la presentadora de La Tarde, Pilar Cisneros veía a Abascal “muy suelto”: “Se lo ha preparado y mucho”.

ANÁLISIS DE RIGIDEZ DE LOS CANDIDATOS

Por su parte, Ana Samboal puntualizaba que la estrategia inicial de Rivera y Casado era de atacar conjuntamente al líder socialista: “Rivera y Casado, contra Sánchez. ¿Le hacen presidente?”. Por su parte, el presentador de TRECE Al Día, José Luis Pérez, analizaba el fin del primer bloque de debate: “De momento, los cinco candidatos parecen más preocupados por mantener a los convencidos que por atraer a los indecisos”.

Por su parte, la directora de Fin de Semana, Cristina López Schlichting analizaba la postura del candidato del PSOE y sus propuestas: “Pedro Sánchez revela que desea gobernar en minoría: “Dejen votar a la lista más votada”, es la forma de pedir la abstención del centro derecha”. Cristina también criticaba duramente la opinión de Abascal en economía: “Ya sacó el tema el señor Abascal. Ahora resulta que el problema económico de España es la inmigración. Qué falta de realismo”.

EL ESTILO FORMAL DE SÁNCHEZ

Pasado el ecuador, el analista de La Linterna, Julio César Herrero, recriminaba el estilo formal de Sánchez: “Que un presidente del Gobierno tenga que leer las propuestas es, cuanto menos, inquietante”. En la misma línea iba el presentador del programa, Ángel Expósito: “Desde el punto de vista formal no se puede ser más maleducado que Sánchez, nada más que hace mirar papeles y mover las cejas mientras le hablan”.

"No me cansaré de señalar la actitud de Pedro Sánchez. Todos están mirando a Iglesias y él mirando hacia abajo". Herrero le respondía: "Puede ser que esté buscando respuestas", insistía Expósito. Por su parte, Chencho Arias analizaba el final de la contienda: "He visto ganadores a Casado y Abascal. El más flojo, no bochornosamente, Pedro Sánchez, desarbolado en un par de ocasiones y sin respuestas".

ANÁLISIS DE LOS GANADORES Y PERDEDORES

Mientras, los colaboradores de la Linterna analizaban quién había sido el ganador del debate al finalizarlo. “Desprecio total de Sánchez a Iglesias y Abascal es quien mejor ha sabido aprovechar el debate”, analizaba Sonsoles Ónega. Para Julio César Herrero, el ganador claro era Abascal: “ha ido de menos a más, y una sorpresa: no ha desaprovechado el formato. Rivera intentando sacar la cabeza sin éxito. Iglesias rogando el pacto hasta la humillación”. En el mismo sentido opinaba Arraez: “Sánchez e Iglesias no han dejado claro si son amigos o enemigos. Abascal es quien mejor ha estado y Casado no ha sido el líder de la derecha que es”, criticaba al líder del PP.

Cristina López Schlichting se preguntaba sobre la estrategia de Sánchez: “¿Quién ha sido el listorro que le ha aconsejado a Pedro Sánchez que enarbolara en su minuto final la bandera de la verdad?”