Herrera: "La gran incógnita es saber si Sánchez mirará a su derecha o a su izquierda"

Carlos Herrera comienza admitiendo el éxito de las encuestas preelectorales, "la jornada electoral, si somos sinceros, fue adelantada con mucha eficacia y bastante fidelidad por todas las encuestas, menos el CIS del señor Tezanos, lógicamente, que dieron a entender lo que iba a pasar. Solo un detalle, nadie previó que el "desmerengamiento", la caída de Ciudadanos fuera aún más bestia que lo que adelantaban todos los sondeos".

Un descalabro del partido naranja que ha provocado la dimisión del hasta esta misma mañana su líder, Albert Rivera. Nadie se esperaba tal bajada de ahí que Herrera se pregunte, "¿cómo se puede pasar de 57 a 10, simplemente a 10 escaños, siendo una formación que no ha incurrido nada más que en un error táctico administrable a su presidente? Bueno, pues estas cosas pasan".

Y sobre qué va a pasar en el futuro más inmediato, sobre los pactos a los que se ve obligado a hacer el PSOE para poder gobernar ante la falta de escaños suficientes en su haber, Herrera entiende que "Pedro Sánchez podría decir hoy: "valiente forma de hacer un pan con unas tortas", pero no lo dirá. Y veremos cuál es ahora la iniciativa que toma, la gran incógnita es saber si mira hacia su izquierda o mira hacia su derecha. Hacia su izquierda tiene a un Podemos algo disminuido y va a necesitar a mucha gente indeseable para formar una coalición por ese lado. Y hacia su derecha, es evidente que la grandeza de la política lo aconsejaría, pero no va a ser sencillo. Tendría que llegar y tendría que ceder en algunos puntos con el Partido Popular para garantizarse su abstención y para garantizarse su voto afirmativo y este no suele ser de esos. Este es de los que dice votadme a mí porque yo quiero gobernar, o gobierno yo y yo solo o no gobierna nadie".

Lo que queda claro como afirma Carlos Herrera, "es pronto para saber eso".