Los candidatos usan la presión fiscal a ciudadanos y empresas para ganar el voto en el último debate COPE

El desafío económico al que se enfrenta España, fruto del enfriamento de la Economía, el freno en el crecimiento del empleo, el elevado déficit público y la guerra comercial, no encuentra una solución común entre los cinco principales partidos de nuestro país. PSOE, PP, Ciudadanos, Unidas Podemos y Vox han dejado claro en el debate COPE celebrado este jueves sus enormes diferencias sobre las recetas que deben aplicarse para evitar una nueva crisis y fortalecer nuestro sistema económico.

Daniel Fuentes, jefe de Políticas Macroeconómicas y Financieras del PSOE; Mario Garcés, diputado y secretario de programas del PP; Marcos de Quinto, diputado de Ciudadanos en el Congreso; Nacho Álvarez, responsable de la Secretaría de Economía de Podemos y Jorge Buxadé, vocal de la ejecutiva nacional de Vox, han sido los encargados de exponer sus propuestas en un debate acalorado donde la presión fiscal que sufren empresas y ciudadanos ha sido la gran protagonista.

El socialista Fuentes ha arrancado su intervención defendiendo que se están "dramatizando" los datos de empleo y asegura que se sigue generando puestos de trabajo a buen ritmo y el crecimiento de la economía española es sostenido. Una visión de la realidad de la que difieren los demás partidos. El PP asegura que España se encuentra en un momento de "desaceleración económica" y todos los indicadores económicos están más bajos que hace un año. "El PSOE niega problemas, relativiza y busca enemigos externos", ha dicho Garcés. Más tajante se ha mostrado Jorge Buxadé (Vox): "España vive una emergencia social". Y su receta pasa por ahorrar "el alto coste" que supone el Estado de las Autonomías. Nacho Álvarez, de Podemos, ha puesto el acento en el empleo precario y en la situación de los más desfavorecidos frente a una posible nueva crisis y Marcos de Quinto (Ciudadanos) no se sorprende por los signos negativos de la Economía. "No es culpa de Sánchez, porque en materia económica no ha hecho nada. Vive con los presupuestos del señor Montoro. Además de a los viernes sociales sólo se ha dedicado a publicitarse viajando por el mundo. Los socialistas nos quieren llevar a más gastos e impuestos", ha señalado el representante de la formación naranja.

Los impuestos han centrado buena parte del debate. PP, Ciudadanos y Vox han criticado a PSOE y Unidas Podemos por querer hacer frente al desafío económico subiendo la presión fiscal. "Los políticos no crean Empleo. Lo crean las empresas y los autónomos. Por eso, tienen que tener menos cargas fiscales y sociales", ha señalado Buxadé. Ciudadanos apuesta también por bajar impuestos y aflorar la economía sumergida y el PP pone una cifra a la reducción fiscal: 16.000 millones. "El dinero tiene que estar en manos de los particulares", ha incidido Mario Garcés.

Por contra, el PSOE apuesta por "sostener las cuentas públicas y mantener el gasto social" y resalta que no dejará a nadie atrás "ocurra lo que ocurra". Además, ve imposible que el PP acometa una reducción fiscal tan importante si no viene de la mano de recortes. Unidas Podemos apoya su propuesta en un fuerte programa de inversiones y una subida de impuestos a los más ricos. "Hay que mejorar la progresividad y crear un impuesto para las grandes fortunas. "Un gravamen del 2% para aquellos que tengan un patrimonio superior al millón de euros", ha pedido Nacho Álvarez. Receta que no convence al PP: "La izquierda convierte esto en una batalla entre multimillonarios y pobres. Es una falacia. España está sustentada en las clases medias y el PSOE es quien ha masacrado más esa clase media". Daniel Fuentes cree que sin embargo que las recetas de la derecha son "obsoletas" y que el modelo neoliberal ha caducado. "Ya no vale crecer y luego distribuir. Ahora hay que crecer y distribuir a la vez", ha dicho el socialista.

Impuestos como el de sociedades o el de sucesiones han salido en más de una ocasión a la palestra. Este último, suprimido en Andalucía bajo el gobierno de PP y Ciudadanos, es el que ha dado origen al momento más tenso del debate. Daniel Fuentes (PSOE) ha defendido que la supresión de de este impuesto sólo había beneficiado "a ricos" como Marcos de Quinto. Unas palabras que el dirigente de Ciudadanos rápidamente ha rebatido: "Yo lo que he ganado lo he ganado honradamente. Y no robando, como ustedes".

El desafío económico ha sido el último de los cuatro debates que COPE ha puesto en marcha para que los representantes de las principales formaciones políticas expusieran su modelo de país, cómo afrontaban el futuro de las pensiones, la reforma que sugerían para las pensiones o el modelo educativo que se necesita en España. Una oportunidad, en la víspera del arranque de la campaña electoral del 10-N para hablar de lo que afecta a los españoles, para tomar el pulso a los candidatos y reflexionar sobre cuál es, realmente, el voto útil en estos nuevos comicios a los que se convoca a la ciudadanía.