El PP afronta la nueva campaña convencido de que “hay partido”

A las doce de la noche del día 1 de noviembre comenzará una nueva campaña electoral. En este caso solo durará ocho días, pero el PP las afronta con mucho más optimismo que en el mes de abril. Ganar las elecciones sigue sin estar fácil pero, “hay partido”, dicen los populares, sobre todo porque las encuestas siguen apuntando a un PSOE estancado o con tendencia a la baja, mientras la formación que lidera Pablo Casado continúa subiendo poco a poco.

Los trackings del PP les sitúan ya por encima de los cien escaños. La clave sería, apuntan, llegar a los ciento quince. A partir de esta cifra comenzarían a robarle diputados al PSOE porque, debido a la ley D'Hondt, los restos en muchas circunscripciones acabarían cayendo de su lado. Pero todo depende también de, si se confirma o no, el hundimiento de Ciudadanos que pronostican las encuestas, ya que, sobre el papel, el mayor beneficiado sería el Partido Popular.

En Génova consideran que la ciudadanía está entendiendo y asumiendo el mensaje de Casado, y en esto precisamente se quiere incidir en estos días. El tono del candidato seguirá siendo moderado, y se pondrá especialmente el acento en el tema económico, sobre todo, después del toque de atención de Bruselas, y los malos datos de la EPA. Los populares comparan a Sánchez “con el Zapatero del despilfarro, del déficit y del paro”, auguran con su victoria una nueva subida de impuestos y recuerdan que con el PSOE se está creando ya tres veces menos empleo que con el PP. Pero todo esto es compatible, claro está, con no perder de vista el problema de Cataluña, que puede volver a enconarse en cualquier momento.

Los populares no están preocupados por la repercusión de la exhumación de Franco. La consigna era hablar de futuro y no de pasado, y nadie en el partido, dicen, ha metido la pata. Así que, de eso se trata en estos días, de que nadie se salga del guión marcado por Génova para no dar argumentos al adversario, pero como dice el cineasta George Lucas: “El guión es lo que usted ha soñado que debe ser. La película es lo que usted termina”.