Los hoteles ven inaceptable la desescalada de Sánchez

¿Cómo se puede entender que se obligue a abrir a un hotel en Lanzarote de 600 habitaciones cuando no hay movilidad de personas, conectividad aérea y las fronteras están cerradas? La reflexión la ha hecho en COPE Ramón Estallela, el secretario general de CEHAT -la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos- que se muestra muy crítico con el plan de desescalada que ha anunciado Sánchez y que plantea que estos establecimientos puedan empezar a echar a andar, con condiciones, a partir del 11 de mayo. “Es un disparate, inaceptable. No se ha seguido ninguna de las recomendaciones de los expertos en turismo, algo que sí se ha hecho en otros países europeos”, denuncia. Asegura que lo que necesita el sector es “movilidad y demanda porque si no hay ingresos y los gastos corren, el negocio es inviable”. Creen imprescindible que se mantengan los ERTE para asegurar la actividad y el empleo.