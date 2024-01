VÍDEO:Economía.- (AMP) Planas cree que la rebaja del IVA del aceite de oliva al 0% atenuará el incremento de los precios

Los supermercados reclaman la bajada del IVA de más alimentos

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, cree que la rebaja del IVA del aceite de oliva al 0%, medida que formó parte de la negociación parlamentaria ayer con Junts para sacar adelante el decreto anticrisis, permitirá atenuar el incremento de su precio.

"El Gobierno ya había identificado al aceite de oliva como uno de los productos más demandados por los consumidores. Esa rebaja del IVA, que ha formado parte de la negociación parlamentaria, contribuirá a atenuar el incremento de los precios", ha asegurado Planas, en la rueda de prensa posterior al encuentro con los representantes de la distribución Anged, Aces y Asedas.

El titular de Agricultura ha reconocido que esta medida, que se incluirá en la tramitación de este proyecto de ley con carácter de urgencia, va "a ayudar", pero ha recordado que el incremento de los precios del aceite de oliva en los últimos años se deben a dos factores como son "la sequía y el cambio climático".

"En el curso de la negociación parlamentaria se acordó pasar el aceite al 0%, siendo uno de los productos que ya había señalado el Gobierno como fundamental para el consumo alimentario", ha recalcado.

Respecto a la posibilidad de que durante la tramitación urgente de este real decreto ley se incluyan más alimentos, Planas ha sido tajante. "La postura del Gobierno es clara, hemos intentado ayudar con las medidas fiscales a la mayor parte de los ciudadanos con aquellos productos que lo son de mayor consumo", ha explicado.

"Ha habido una modificación puntual con el aceite, pero seguimos pensando que esos productos son los que deben estar en la lista. Cada uno puede tener su opinión, pero en el caso del pescado creo que es más un problema fiscal o de precios es de consumo", ha reiterado Planas, señalando que "cada uno uno es libre de hacer las propuestas que crea oportunas".

Cuestionado por el fuerte incremento que han tenido los precios del aceite de oliva en el último año, que han llegado a subir de media un 70%, según un estudio de Facua, el titular de Agricultura ha recalcado que esta subida se debe a la sequía y al cambio climático.

"Es la razón de fondo que sitúa el incremento de precios. Todos somos partidarios de que la formación de precios tenga la mayor transparencia posible para que no haya ningún equívoco al respecto", ha insistido Planas, junto a los representantes de la gran distribución y los supermercados.

Por otro lado, Planas ha preferido no pronunciarse sobre el conflicto de Carrefour y Pepsi. "No voy a opinar, pero es un tema que hay que situar en el contexto francés, con una ley que no es exactamente como la Ley de la Cadena Alimentaria, pero que puede tener repercusiones en España", ha indicado.

LA ESTRATEGIA NACIONAL ALIMENTARIA PARA ESTE AÑO

El ministro de Agricultura ha avanzado que la estrategia nacional alimentaria, uno de los compromisos de Pedro Sánchez en el debate de investidura, prevé que se pueda llevar a cabo y publicarse "probablemente" en el curso de este año.

"Esta estrategia responde a las características del sector que es estratégico para la población, para la economía y para la promoción de España en el exterior", ha reiterado.

Respecto al encuentro con los representantes de Anged, Aces y Asedas, Planas ha calificado de "muy positiva" la reunión, destacando el ambiente de "diálogo" entre todos. "La distribución es clave no solo para aprovisionamiento sino que es un eslabón básico de la cadena, por lo que también hemos abordado la transparencia en la formación de los precios", ha explicado.

Por último, Planas, cuestionado por la reducción de los seguros agrarios que ha denunciado hoy COAG, ha sido contundente. "No hay tal reducción y lo quiero dejar bien claro. Cuando llegué a este Ministerio el apoyo público estaba en 211 millones de euros y ahora está en 284 millones de euros", ha recordado, al tiempo que ha precisado que el pasado año hubo un incremento excepcional por las medidas de apoyo al sector agrario para hacer frente a la sequía y a las consecuencias de la guerra en Ucrania.

LA DISTRIBUCIÓN PIDE REBAJAR EL IVA A MÁS ALIMENTOS

Durante la reunión, que ha tenido lugar en la sede del Ministerio, el presidente de la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados (ACES), Aurelio del Pino, ha avanzado que ha pedido la rebaja del IVA de más alimentos.

"El Gobierno conoce nuestros planteamientos y le hemos solicitado rebajar el IVA de más alimentos, ya que nos gustaría que se aplicara a otros productos, pero las rebajas que vengan serán bienvenidas en cualquier caso", ha asegurado respecto a la eliminación del IVA del aceite tras el acuerdo con Junts.

Respecto a los fuertes incrementos de los precios en los supermercados, Del Pino ha reiterado que su sector es "totalmente transparente". "No tenemos nada que ocultar, como se ha puesto de manifiesto tras el informe detallado de la CNMC sobre la aplicación de la rebaja del IVA en las cadenas", ha recordado.

"Nuestro sector es muy competitivo y eficiente y en el peor de los escenarios económicos es el mejor siempre para el consumidor", ha recalcado.

Por su parte, la presidenta de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged), Matilde García Duarte, que se ha estrenado en su cargo en el encuentro con Planas, ha reconocido que el "diálogo y la comunicación" es "fundamental" para la interlocución con el Gobierno.

García Duarte ha reclamado al Gobierno que haya una armonización de las normas y que éstas no supongan un "incremento de los costes empresariales". "Uno de los retos más importante es reducir el incremento de los costes empresariales que afectan al consumidor. Creemos que hay que seguir trabajando en la revisión de las normas vigentes y de las futuras para que éstas no supongan un aumento de los costes", ha señalado.

Respecto al acuerdo alcanzado ayer con Junts por el que se elimina el IVA del aceite de oliva, cree que la "política fiscal no debería estar sujeta a los vaivenes de último momento", aunque ha reconocido que "todo lo que sea reducir costes, sin perjuicio para el sector, es positivo".

