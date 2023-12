VÍDEO: Garamendi (CEOE) no ve "muy realista" seguir elevando el 'techo de gasto' y pide "rigor presupuestario"

MADRID, 13 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha afirmado este miércoles que "no es muy realista" que el Gobierno eleve otra vez el 'techo no gasto' del Presupuesto del Estado para 2024 hasta la cifra récord de 199.120 millones de euros cuando ya no se está en pandemia y se avecina una desaceleración económica.

"Que pasemos en los últimos años de 120.000 a 200.000 millones de gasto corriente cuando no estamos ya en una situación de Covid, cuando estamos viendo que va a haber una desaceleración, porque se está viendo ya una desaceleración en España, y cuando, por otro lado, estamos viendo una subida indiscriminada de impuestos de un 9%, pues sinceramente nos parece que no son muy realistas los planteamientos que se están haciendo", ha denunciado.

En declaraciones a la prensa durante su asistencia al encuentro empresarial CEOE-Cepyme con la CEO de Engie España, Loreto Ordóñez, el dirigente de la patronal ha señalado que la previsión de crecimiento para la economía española para 2024 es del 1,7%, aunque la CEOE cree que estará en el 1,4%, apuntando, por tanto, a una desaceleración económica.

Para Garamendi, es momento "de ir al rigor presupuestario y la ortodoxia económica, porque, de hecho, Europa lo va a pedir". "Cuidado, cuidado, porque aunque no nos lo exijan ahora, nos lo exigirán a futuro. Las cosas, cuando te las gastas, luego hay que pagarlas, y creo que eso es algo que hay que tener presente", ha subrayado.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA:

https://www.europapress.tv/politica/825205/1/garamendi-ceoe-no-ve-muy-realista-seguir-elevando-techo-gasto

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06