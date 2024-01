VÍDEO: Economía/EPA.- Álvarez (UGT) asegura que "la tasa de desempleo continúa siendo muy alta"

BARCELONA, 26 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha asegurado este viernes que "la tasa de desempleo continua siendo muy alta", en declaraciones a los medios desde el Ayuntamiento de Barcelona.

Así ha reaccionado a la publicación de la Encuesta de Población Activa (EPA), según la cual el número de parados en España bajó en 193.400 personas en 2023, lo que supone un 6,4% menos que en 2022, mientras el empleo creció en 783.000 puestos de trabajo (+3,8%).

Ha analizado que se debe avanzar para que las personas que no trabajan con una jornada completa "sea porque no quieren hacerlo y no como ahora, que en muchos casos es obligado".

Para Álvarez, es importante mejorar los salarios y limitar "más la temporalidad" en España desde el diálogo.

"En este momento que en toda Europa hay grandísimas dificultades desde el punto de vista del empleo y desde el punto de vista de la inflación, nosotros hemos conseguido, con toda seguridad, algunas metas que no se han conseguido en otros países", ha añadido.

