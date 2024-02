VÍDEO: Economía.- De Cos: "Las hipotecas en España van a empezar a ver un cierto alivio"

Afirma que el siguiente movimiento de los tipos de interés va a ser una bajada, aunque no aclara cuándo se va a producir

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha afirmado este jueves que las hipotecas en España "van a empezar a ver un cierto alivio" en términos de la carga que pagan las familias, especialmente en las fijadas a tipo variable.

Según De Cos, salvo que se produzcan shocks evidentemente inesperados, el siguiente movimiento del Banco Central Europeo va a ser una reducción de los tipos de interés. "De hecho, esto ya se ha incorporado en el Euribor a un año y las hipotecas en España van a empezar a ver un cierto alivio en términos de la carga que pagan las familias que la tenían a tipo variable", ha afirmado el gobernador en un encuentro con alumnos de CUNEF Universidad.

En cuanto al momento concreto en el que se producirá esa bajada de tipos de interés, el gobernador ha explicado que todo depende de los datos sobre la prolongación de la reducción de la inflación. "Creo que queda algo de tiempo", ha destacado el gobernador.

La proyección del Banco Central Europeo es que la inflación va a seguir reduciéndose y las proyecciones publicadas en diciembre muestran que este año quizá caerá de una manera más lenta, pero en 2025-2026 se va a lograr el objetivo de situarla en el entorno del 2%.

"Es verdad que no estamos siendo explícitos sobre cuándo se va a producir, yo creo que queda todavía algo de tiempo para eso, pero también creo que es muy importante subrayar que el objetivo del Banco Central Europeo es un objetivo del 2% simétrico, es decir, que es igual de importante evitar que la inflación esté por encima del 2% como que esté por debajo del 2%", ha remarcado el gobernador.

Durante el encuentro, el gobernador ha destacado que el sector bancario en la pandemia y tras ella "ha sido parte de la solución y no del problema".

Además, Hernández de Cos ha destacado que en los últimos cuatro años el sector ha seguido mejorando sus ratios de solvencia, ha seguido reduciendo los activos deteriorados y ha mejorado de una manera también significativa la rentabilidad. "La rentabilidad es la primera línea de defensa también ante cualquier perturbación", ha explicado.

Dicho esto, el gobernador ha señalado que el incremento de los tipos de interés genera dos tipos de efectos en la cuenta de pérdidas y ganancias del sector bancario y también en sus balances.

Así, mientras que el margen de intermediación claramente aumenta --lo que está detrás de buena parte del incremento de la rentabilidad del sector--, también se generan efectos de segunda ronda, a través del incremento del riesgo de crédito "que se acaba materializando antes o después".

Por todo ello, el gobernador ha insistido en que el sector debe mantener y aumentar su nivel de resiliencia para afrontar esos efectos de segunda ronda y ante un contexto de "muchísima incertidumbre".

En cuanto al euro digital, Hernández de Cos ha explicado que desde el Banco Central Europeo se está analizando, investigando y preparando la posibilidad de emisión del euro digital, aunque ha aclarado que todavía no se ha tomado una decisión respecto a su puesta en marcha.

Lo que se pretende con un euro digital es que cualquier ciudadano europeo puede hacer las mismas transacciones que hace hoy con billetes --que es dinero de banco central-- exactamente igual en un entorno digital.

Entre los argumentos que justifican este euro digital, el gobernador ha señalado que actualmente todo el mercado de pago de tarjetas está controlado por empresas que no son europeas y que algunas monedas digitales --no bitcoins-- pretenden de alguna manera convertirse en una competencia de las monedas oficiales, algo que "no se puede descartar que en algún momento eso pueda ser una realidad".

"Por tanto el sector público tiene la obligación de estar preparado para evitar esa posibilidad y estar preparado significa estar en un entorno digital que es donde se moverían también ese tipo de monedas", ha explicado el gobernador, tras señalar que sería irresponsable por parte del Banco Central Europeo no estar preparado para hacerlo.

