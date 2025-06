Una vecina de Madrid va a donar sangre con su pareja y alucina con el regalo que hacen en lugar del típico bocadillo: "¿En serio?"

Más de 1,1 millones de personas en España colaboraron donando sangre o plasma durante en 2023, según los datos más recientes. En total fueron más de un millón las personas que participaron en alguna donación, y de ellos, alrededor del 16 % lo hicieron por primera vez. Destacan como donantes comunidades como Extremadura, Castilla y León y Asturias, que superaron la media.

Captura de pantalla lamoncloa.gob.es

Unos buenos datos que demuestran que España lleva más de 30 años siendo autosuficiente en sangre, lo que ha permitido realizar más de 1,7 millones de transfusiones en 2023 y atender a más de 464.000 pacientes en hospitales de todo el país.

La influencer española, Nuria Calvo , es precisamente una de esos miles de donantes. Ha donado sangre tanto en España como en Estados Unidos, concretamente en Florida donde vivió durante más de tres años hasta que un cáncer la obligó a regresar a España junto con su familia.

En una de sus publicaciones en TikTok, @nurycalvo, recuerda su experiencia a la hora de ir a donar sangre en uno de los conocidos como "sangrebus" de Estados Unidos.

Donación de sangre

"Aquí te dan..."

Lo que le ha sorprendido a Nuria Calvo, y a su pareja, Sebastián Méndez, que la acompaña en la grabación, es el 'regalo' que hacían a cualquiera que donara sangre. "Cuando donas en España, te dan un bocata, una bolsa de patatas y un zumo. Aquí te dan... ¡Tickets! "¡Mira, mira! ¡Two free movie tickets! ¡Tres tickets para ir a ver una peli! ¡Qué bueno!".

Al margen de la anécdota a Sebastián Méndez, le sorprende que Nuria quiera donar. ¿Vas a entrar? ¿En serio?". "¿Por qué no?", responde ella.

Finalmente Nuria relata que aunque haya querido donar, no la han dejado, puesto que se encuentra tomando tamoxifeno. "Obviamente no se puede, pero porque a mí me diagnosticaron hace muy poco".

El tamoxifeno es un fármaco clasificado como antiestrógeno que se usa sobre todo en el tratamiento y la prevención de algunos tipos de cáncer de mama. Su función principal es bloquear la acción del estrógeno en las células cancerosas, lo que contribuye a frenar su desarrollo.

Cargando…

un cáncer que la obligó a volver a españa

Como ella misma ha contado en sus redes sociales, le fue diagnosticado un cáncer de mama durante su estancia en Florida. “Teníamos muchas ilusiones, estábamos trabajando por ello, pero ha venido la enfermedad de Nuria y con la salud no se juega”, explicaban.

“Gracias a este país por habernos hecho más grandes, como personas, como creadores, como familia. Hemos luchado mucho para llegar hasta aquí. Nos vamos a nuestra zona de confort, a nuestra zona de soporte, a pasar el resto de pasos que me tocan con esta enfermedad”, señalaba poco antes de abandonar el país para regresar a España.

Una joven dona sangre

Nuri, de la localidad madrileña de Rivas Vacíamadrid, agradecía a Estados Unidos el haberles "hecho más grandes, como personas, como creadores, como familia. Hemos luchado mucho para llegar hasta aquí. Nos vamos a nuestra zona de confort, a nuestra zona de soporte, a pasar el resto de pasos que me tocan con esta enfermedad”.

Además del impacto emocional que supuso recibir el diagnóstico, la pareja ha tenido que hacer frente a comentarios desafortunados en redes sociales, donde algunos cuestionaban su decisión de volver a España para seguir el tratamiento. Ante esta oleada de críticas, no dudaron en explicar con claridad su postura y responder de forma contundente.

“Somos españoles. Llevamos tres años viviendo fuera de España y llevamos tres años pagando impuestos en España. Y muchos. Tenemos nuestra casa en España y a nuestra familia allí. Y además tenemos un seguro privado que nos cubriría también, además del público” concluía en una de sus publicaciones.