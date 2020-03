USO denuncia que al tramitar el paro por ERTE se obvian los hijos a cargo

USO ha denunciado que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha dado la instrucción de obviar los hijos a cargo al calcular la cuantía de las prestaciones por desempleo tramitadas como consecuencia de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) derivados de la crisis del coronavirus.

El resultado es una prestación lineal de un máximo de 1.098,09 euros, que es el tope a percibir por las personas trabajadoras sin hijos a cargo, según asegura el sindicato en un comunicado.

La instrucción, firmada por la Subdirección General de Prestaciones por Desempleo, establece que el reconocimiento y mecanización de la prestación se hará siempre con "cero" hijos a cargo y recoge expresamente que "habrá que borrar los que existan en la base de datos".

Para USO esta orden es grave, dado que establece una limitación a la cuantía de la prestación que no está contemplada en el decreto ley del 17 de marzo, que agilizaba los ERTE justificados por la crisis del coronavirus y solo recoge dos cambios en cuanto a prestaciones: que no es preciso haber cotizado un mínimo para percibir el paro y que su cobro no computa a futuro (contador a cero).