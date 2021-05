Todo lo que tienes que saber al contratar tus vacaciones

La mejora de los datos de la pandemia con el avance de las vacunas y el levantamiento de las restricciones de movilidad ha disparado las reservas de los viajes, hoteles y apartamentos. Pero la epidemia continúa activa, no se sabe a ciencia cierta la evolución de la enfermedad y se deben tener ciertas precauciones al reservar esas vacaciones ante la eventualidad de nuevas prohibiciones o situaciones que nos impidan realizar ese viaje o disfrutar de ese alquiler vacacional.

La Ley protege el derecho a la devolución íntegra

Lo primero que hay que saber es que, aunque no haya estado de alarma, la Ley protege el derecho al reembolso del total del pago del hotel o el apartamento si se impide la movilidad o hay cierres perimetrales, también en caso de que la compañía anule el viaje si se trata de avión, tren o cualquier otro medio de transporte. El Real Decreto 11/2020 en su artículo 36 reconoce el derecho a resolver el contrato durante un plazo de 14 dias desde la imposible ejecución del mismo aún cuando no haya estado de alarma.

Y si me ofrecen un bono?

La realidad es que el año pasado miles de ciudadanos no pudieron recuperar el dinero de sus reservas. Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) sólo un 17 % de las mediaciones han tenido un resultado positivo. Y es porque entonces a la espera de una ratificación por parte de la Unión Europea, compañías y touroperadores, aunque la Ley reconocía el derecho a elegir entre reembolso o bono, presionaron para que el consumidor se conformara con un bono. “Una vez que se ha aceptado el bono, no hay reembolso” explica a cope Ruth Almaraz, abogada y profesora de OBS Business School. Y además, finalmente, la Comisión Europea no autorizó a que se ofrezca como única posibilidad el Bono pero “muchos ciudadanos no lo saben”



Y los alquileres vacacionales?

Es igual para hoteles, transportes o alquileres vacacionales, se debe devolver tanto la reserva como el total del pago si es que lo hemos abonado por adelantado, aunque no se informe en el contrato. Otra cosa es la anulación por otras contingencias, incluso por haber enfermado por COVID, esas cuestiones no están contempladas en el decreto y lo mejor es que figure en el contrato o tener un seguro de viaje que lo cubra. Una buena previsión es contratar vuelos, viajes u hoteles con cancelación flexible.