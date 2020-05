Termómetros, distancia y desinfección constante: así serán los hoteles en su reapertura

Termómetros sin contacto, habitaciones minimalistas, sin aménities en el baño y no habrá bufé... esto es lo que se van a encontrar los primeros clientes que acudan a un hotel, según el borrador acordado entre la confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) y el Instituto para la Calidad Turística de España (ICTE). Nada más entrar pisaremos una alfombrilla desinfectante a la entrada, la recepción tendrá mamparas, el personal mascarillas y por supuesto nada de prestarse el boli. La tarjeta o llave de la habitación la llevaremos siempre con nosotros y no habrá que dejarla en recepción. Poco o ningun contacto con el resto de los huéspedes, el mínimo necesario con los empleados del hotel y una higiene extrema.

COJINES Y MANTAS PRECINTADAS

Por supuesto los ascensores solo podrán ser utilizado por la unidad familiar y en los aseos comunes se desaconsejan las toallas aunque sean de único uso. La habitación deberá contar con la menor cantidad de tejidos o adornos posibles, habrá sido desinfectada en cada salida y tanto almohadas como mantas estarán precintadas, se recomienda el mismo proceso para las perchas. Las indicaciones del documento son pormenorizadas e incluyen, por ejemplo, que se limpie de manera especail el filtro del secador de pelo del baño.

SIN BUFÉ

Los establecimientos que vayan a mantener abierto el restaurante tendrán que hacer turnos para preservar la distancia de seguridad, no habrá elementos de uso común como saleros o vinagreras, todo estará en dosis individuales y será servido por los camareros. No se permite el famoso bufé. En muchos hoteles piensan en el servicio de habitaciones para llevar el desayuno ya que se espera una baja ocupación. Hay también recomendaciones para la higiene y protección de los trabajadores y lo que no se ha determinado es qué va a pasar con piscinas y spas. Se está a la espera de un informe del Consejo Superior de Investigaciones Científicas sobre desinfección y riesgos del Covid-19 en el agua y la arena.