Telefónica y los bancos tiran de una Bolsa que asume sin despeinarse un mal IPC en Alemania

La Bolsa ha recuperado hoy todo el terreno que perdió ayer. El índice Ibex 35 sale del miércoles en 10.182 puntos, con alza de un 1,28 por ciento. En estos primeros días del año Telefónica y los bancos lo han hecho mejor que la media del mercado. La operadora cifra en 1.300 millones el coste del expediente de regulación de empleo que ha acometido la compañía. Telefónica estima que con este ERE conseguirá un ahorro de unos 285 millones de euros anuales. Y los mercados saludan estas previsiones.

La gran referencia del día en los mercados financieros ha sido el IPC de Alemania. Ha aumentado del 3,2 al 3,7 por ciento. Se esperaba un dato todavía peor. También ha repuntado el IPC en Francia. No son buenas noticias. Ambos datos servirán de aperitivo a los importantes indicadores de inflación del conjunto de la zona euro que se conocerán mañana. Se publicarán el IPC y los precios industriales. Tampoco se esperan buenas nuevas.

Los mercados han estado también muy atentos a la batería de indicadores de actividad en el sector servicios que se han publicado en Europa. Un sector que continúa en expansión en España. El PMI no manufacturero se sitúa en 51,5 puntos, que es un dato algo mejor de lo que se esperaba y su mejor registro de los últimos 15 meses. Lecturas por encima de 50 indican crecimiento de la actividad. Sin embargo, las cifras son algo peores en Alemania y en el conjunto de la zona euro, con registros de 49,3 y 48,8 puntos, respectivamente.

Hace dos días se conocieron estos mismos indicadores referidos al sector industrial. No trajeron buenas noticias. El índice PMI manufacturero de la zona euro se ha situado en diciembre en 44,4 puntos. En Estados Unidos los datos no han sido mejores. La parte buena de esta colección de preocupantes referencias es que los grandes bancos centrales no tardarán en comenzar a reducir el precio del dinero para evitar una recesión o que ésta, si se produce, sea lo más suave y corta posible.

Los inversores estaban muy atentos hoy también al Tesoro español, que ha rebajado sustancialmente su coste de financiación. Tras la subasta de deuda que ha resuelto esta mañana la rentabilidad de los bonos a tres años ha pasado del 3,24 por ciento al 2,59. El rendimiento de los títulos a cinco años ha bajado hasta el 2,62 por ciento desde el 3,33 de la subasta anterior. Y el rendimiento de las obligaciones a 30 años ha pasado del 4,47 al 3,69 por ciento. El Tesoro ha colocado también un bono a tres años y once meses ligado a la inflación. En total la tesorería pública ha captado 6.900 millones de euros. Ha recibido una abultada demanda superior a los 11.300 millones.

En los demás mercados, baja el petróleo hasta 77 dólares por barril. Sube el euro, hasta 1,060 dólares. Y repunta el rendimiento de los bonos. Los de Estados Unidos a diez años se acercan al 4 por ciento, lo alemanes superan el 2 y las obligaciones españolas al mismo plazo rebasan la referencia del 3 por ciento. En las emisiones de deuda privada destaca el Banco Santander, que ha colocado 3.750 millones de euros en bonos con vencimientos entre cuatro y diez años. El banco cántabro ha realizado la emisión en tres tramos con diferentes cupones. Ha recibido una fuerte demanda, superior a los 6.000 millones de euros. Por su parte, Caixabank ha colocado bonos por 750 millones de euros. La demanda en este caso ha doblado la cantidad finalmente adjudicada.