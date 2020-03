Superdirectiva y madre

Bélgica, Inglaterra, o Italia fueron sus primeros destinos laborales. Hizo empresariales en la autónoma, se fue de Erasmus a Bruselas y allí hizo su segunda carrera, investigación y técnicas de mercado, después, un máster de dirección. Hoy es Directora General de Nielsen España y ha sido Directora General de Innovación para Europa. Patricia Daimiel, con 45 años y dos hijos asegura que nunca sintió discriminación “Si demuestras capacidades es irrelevante el sexo”. No renunció a tener una familia y eso no le ha impedido desarrollar su carrera aunque en algún momento dudó. Cuenta que en una ocasión supo que sus compañeros habían asistido a un curso de liderazgo y ella no. Se preguntó por qué era la única y se dio cuenta de que en aquel momento estaba embarazada. “Son cosas tan sutiles que realmente no es discriminación, la vida pasa y te pilla en otra cosa”.

Mark me dio la oportunidad de elegir

Tuvo a sus hijos ya en Madrid. Al volver del permiso de maternidad del segundo niño su jefe, Mark, le llamó para hacerle una propuesta. Había dos puestos, uno en Estados Unidos y otro en Inglaterra y le pidió que lo considerase: “sé que tienes niños pero hay un par de oportunidades para los que eres una buena candidata...considera si te apetece o no” .Patricia explica que él le dio la posibilidad de elegir y “de eso estamos hablando -dice a COPE- de que que nos dejen decidir lo que queremos”.

Qué suerte con tu marido!

Un puesto de dirección y con viajes... imaginamos una vida muy complicada para conciliar. Salir corriendo cuando el niño se pone malo de repente, reuniones en el cole, las extraescolares o estar fuera en reuniones y con la cabeza en las notas de uno y la fiebre del otro. Cuenta no con la ayuda de su marido sino con la “conciliación mutua”. Se dividen las tareas y cuando ella viaja se hace cargo de todo “eso es ser una pareja y un adulto capaz y responsable”.

España es el país de Europa con el mayor porcentaje de mujeres en puestos de dirección, estamos en el Top, según el informe “Woman In Bussines”, con un 36%. Un buen dato aunque “insuficiente para el gran número de mujeres “junior” que hay en las empresas”. Patricia coincide con muchas de ellas y derriba una leyenda urbana...sí existe solidaridad y apoyo entre las superdirectivas