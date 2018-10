Sube el euro y baja el rendimiento de la deuda tras el consejo del Banco Central Europeo

Este jueves, los inversores de medio mundo han escuchado con mucha atención al presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, tras el consejo que ha celebrado la entidad. Draghi no ha tocado ni un pelo su anterior hoja de ruta. Ha dejado el precio del dinero en el cero por ciento y ha reiterado su intención de que se mantenga en ese nivel al menos hasta el próximo verano.



Además, ha ratificado el fin de las compras de bonos para el cierre del ejercicio, como estaba previsto. Actualmente y tras una progresiva reducción en los últimos meses, el BCE inyecta liquidez a un ritmo de 15.000 millones de euros mensuales. Así se mantendrá hasta fin de año. Después, nada de nada, cero patatero a no ser que ocurra alguna hecatombe económica o financiera. Falta por saber cómo gestiona el BCE el dinero que ingrese en el futuro por los vencimientos de los títulos que tiene actualmente en cartera. Se espera que lo reinvierta, al menos parcialmente.



El enfriamiento de la actividad económica y la tensión con Italia han servido de telón de fondo a sus palabras. De momento el BCE ha constatado que la economía de la eurozona sigue “en modo crecimiento”, pero tambíen ha dejado constancia de la pérdida de fuerza de la actividad económica en los últimos meses. Draghi considera que la inflación necesita todavía apoyos.



El BCE confía en que el enfrentamiento entre Italia y la Comisión Europea, termine con un acuerdo. No deja de ser tan solo una declaración de intenciones, porque acto seguido ha señalado que los mayores costes de financiación de Italia afectarán a su crecimiento. Y ha rematado la jugada recordando que hay riesgos de contagio a otras economías, aunque, según Draghi, son limitados.



Tras las palabras de Draghi, ha bajado la rentabilidad de los bonos. Muchos inversores compran bonos, lo que hace subir su precio y bajar su rentabilidad. El rendimiento de la deuda a diez años de España se sitúa por debajo del 1,6 por ciento. Los bonos alemanes mantienen su rendimiento en torno al 0,4 por ciento. El euro reacciona con subidas, se cambia por 1,1420 dólares, cuando esta mañana se movía por debajo de 1,14. La Bolsa pierde fuelle, aunque se mantiene en positivo. A falta de dos horas y media para el cierre de las operaciones, el índice Ibex 35 sube un 0,6 por ciento hasta 8.730 putnos. Ha llegado a ganar hoy más de un 1 por ciento.