El sorprendente truco de un japonés de 45 años para ahorrar 700.000 euros en 20 años y adelantar su jubilación

Tras muchos años de trabajo, llega el ansiado momento de muchos: la jubilación. Sin embargo, hay en determinados países donde no hay compensación pública, como en España. Por eso, los trabajadores de otros puntos del mundo se ven obligados a ahorrar al máximo o seguir trabajando. O buscarse la vida, como sea.

Esto es lo que ha hecho un hombre japonés. Hacer todo lo posible para ahorrar más de 132 millones de yenes. Esto equivale a 788.292 euros y, esa gran cifra, le ha permitido jubilarse antes de tiempo. Así, durante dos décadas, este hombre pasó muchas penurias para poder dejar de trabajar a los 45. Toda una jubilación anticipada.

Un estudio desvela cuál es la ciudad de España en la que hay peor calidad de vida Un estudio elaborado por la OCU ha desgranado algunas de las ciudades de nuestro país que no reúnen las condiciones más adecuadas para vivir Redacción DigitalMadrid 24 jul 2024 - 11:03





Su historia se remonta al año 2000, cuando consiguió un trabajo estable. Hacía horas extra y, por ese motivo, tomó una drástica decisión: dejar de trabajar lo antes posible. De este modo, con su salario de 5 millones de yenes anuales (unos 30.000 euros al año), empezó su misión.

Lo primero que hizo fue comprar una vivienda. Pero una vivienda muy económica. Sin grandes lujos. No tenía ni muebles. Cogía lo que otras personas no querían y se calentaba en invierno con mantas. Pero es que este japonés no ahorraba solamente con la vivienda. También con la comida. Muchos días, solamente comía arroz hervido con un poco de fruta o verdura. En algunos casos, su cena no era más que una bebida energética y tirando de cupones descuento.

Así que, con estas condiciones de vida, logró su objetivo... aunque igual con el transcurso del tiempo es en vano porque "si el yen sigue depreciándose, nunca alcanzaré la libertad financiera. ¿Para qué he trabajado estos 21 años? Todo carece de sentido, es tan trágico".

¿Y tú, serías capaz de esos sacrificios para ahorrar unos euros y llegar holgado a tu jubilación?

El método del sobre: un experto en inversión desvela el truco infalible para ahorrar 5.000 euros en 100 días

Existe otro truco si quieres ahorrar dinero. Es el denominado 'método del sobre'. En este caso, cabe recordar que mantener un equilibrio entre el consumo y el ahorro es la clave para garantizar la estabilidad financiera a largo plazo, aunque no siempre es posible debido a los sueldos ajustados y la subida de los precios.

Y es que llegar a fin de mes es para muchas familias complicadas con lo que ahorrar, es ya una ciencia ficción.

Ante esta situación, algunos expertos proponen métodos efectivos para conseguir rascar a algunos eurillos al gasto mensual que nos permitan bien disponer de un colchón para imprevistos o para, por qué no, invertir.

Uno de estos métodos, es el reto de los 100 sobres que detalla Richard Gracia, autor del 'Método RICO: La guía definitiva para conseguir éxito y dinero' en su cuenta de Instagram, que cuenta con más de 70.000 seguidores.





Un desafío enfocado precisamente a aquellas personas a las que les "cuesta ahorrar".

De esta manera, avisa el experto en inversión, se podrían ahorrar 5.000 euros en tan solo 100 días.

Aunque a priori parezca sencillo, Richard Gracia deja claro que se trata de un reto "que muy pocas personas han podido completar".

Como el propio nombre indica, basta con coger 100 sobres y en la parte de atrás "escribir un número en cada uno de ellos, del 1 al 100".

Una vez hecho esto, se meten todos los sobres en una caja "y a partir de ahí cada día coges un sobre al azar y se mete en él la cantidad de dinero que pongan en ese sobre".

De esta manera, en tan solo 100 días habremos conseguido guardar en esa caja nada menos que 5.000 euros.