Sordo pide a Sánchez poder "monitorizar" los fondos europeos para que nadie "los boicotee"

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que los agentes sociales puedan "monitorizar" la ejecución de los fondos europeos NextGeneration para que ninguna administración pública "los boicotee".

Así lo ha indicado en una comparecencia ante los medios tras reunirse con el secretario general de los socialistas, un encuentro celebrado en la sede de este partido y que se enmarca en una ronda de contactos con los agentes sociales para debatir sobre los retos de la presente legislatura.

"Los fondos (europeos) y los Presupuestos Generales del Estado (PGE) pueden ser una palanca magnífica para transformar el modelo productivo español", ha remarcado Sordo, quien ha trasladado a Sánchez "la importancia de que los agentes sociales podamos hacer una monitorización permanente de la utilización de estos recursos".

Según ha dicho, "es necesario que nadie, ninguna administración pública, los boicotee", porque estos recursos "están en disposición de transformar el patrón de crecimiento de la economía española", que "en otros momentos históricos se ha basado en la devaluación interna, en las malas empresas y en la explotación laboral".

A juicio de Sordo, es importante que las instituciones "remen a favor de la ejecución de unos fondos" que "tienen que servir para transformar digital y energéticamente la economía española".

"Necesitamos mejores empresas, que inviertan en mejorar la productividad trabajando mejor y no trabajando más barato, que inviertan en formación y no en precariedad, que inviertan en estabilidad y no en indemnizaciones por despido", ha añadido.

Reforma de la contratación a tiempo parcial

Junto a esto, también ha incidido en la necesidad de reformar la contratación a tiempo parcial y ha pedido que no se desvirtúen los avances que puede aportar en ese sentido la norma para trasponer la directiva europea de condiciones previsibles de trabajo que ayer aprobó el Gobierno y que ahora se tramitará de forma urgente en el Congreso.

El empleo a tiempo parcial, en su mayoría desempeñado por mujeres, de forma involuntaria y vinculado a necesidades de desempeñar tareas de cuidados, explica gran parte de la brecha salarial de género, ha explicado Sordo, que ha reclamado medidas para que las horas complementarias pasen a ser jornada ordinaria cuando sobrepasen determinados niveles en un periodo de tiempo.

Otras materias que deben ser reforzadas, según el líder de CCOO, son la reducción por ley de la jornada laboral, la mejora de la distribución del tiempo de trabajo y que los trabajadores tengan más capacidad de negociar cómo se distribuye ese tiempo, así como una ley que facilite la participación de los trabajadores en las empresas.

Según Sordo, el planteamiento de CCOO ha sido "bien recibido" por Sánchez, quien en un mensaje en sus redes sociales ha insistido en que el objetivo de la reunión es "seguir avanzando juntos con medidas que dignifiquen la vida de las trabajadoras y trabajadores de nuestro país".

"Política útil para ampliar derechos, impulsar más empleos de calidad y reforzar la convivencia en España", continúa el mensaje.

Sordo ha dicho que ambas partes se han emplazado a reforzar espacios bilaterales y sectoriales para abordar estas reformas pendientes y ha hecho una valoración "positiva" del encuentro.