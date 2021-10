¿Son las criptomonedas una burbuja?

El bitcóin es la moneda virtual de mayor valor del mercado y ha causado un auténtico terremoto en el escenario económico mundial. Surgió en 2009 gracias a un programador anónimo conocido por el pseudónimo de Satoshi Nakamoto. La principal característica es su sistema de pago peer-to-peer (esto significa que se produce de usuario a usuario, sin intermediarios) basado en un software de código abierto administrado por una comunidad de voluntarios. Es decir, no existe una autoridad ni bancos centrales que gestionen el sistema ni nadie que sea su propietario. Además, para los expertos, lo verdaderamente revolucionario no es tanto la moneda virtual como la tecnología "blockchain" en que está montada para mover las transacciones, la base de datos por bloques de información.









Según una encuesta de Estatista, el 9% de la población española usa o posee criptomonedas como el bitcoin, lo que se traduce en unos cuatro millones de personas. Con este porcentaje, España se aproxima a países europeos como Suiza y Grecia (11%), y se sitúa por delante de otros como Estados Unidos (6%), Alemania y Canadá (5%), y Japón (4%).

Es un modo de inversión que causa especial furor entre los jóvenes. Un estudio reciente indica que un 38% de los españoles de entre 25 y 40 años se ha planteado invertir en criptodivisas en los últimos meses. Se estima, además, que el 21% de ellos ya invierte, mientras que un 19% se centra en depósitos y fondos de pensiones.

¿Cómo funciona?









Para operar con bitcoins se precisa de que las dos partes de una transacción tengan cuentas Bitcóin denominadas "bitcóin wallets". Su corta historia y su modo de uso la cuestionan muchísimos economistas y expertos. El hecho de tratarse de un fenómeno plenamente digital hace que la desconfianza y el miedo frene a aquellas personas que escuchan constantemente este concepto. Lo cierto es que no se sabe si se convertirá en una burbuja. Esta moneda virtual lleva desde 2008 en el mercado, y normalmente no suelen transcurrir tantos años para que explote una burbuja, pero no existe una certeza absoluta sobre este tema.

La gran potencia informática y el uso de energía para elaborar la tecnología blockchein que sustenta la criptomoneda podría ser el detonante para "hacer explotar" la burbuja de las criptomonedas. No obstante, es una premisa que lleva planteándose durante varios años y que todavía no se ha producido.

LAS CRIPTOMONEDAS FUERA DE NUESTRAS FRONTERAS

Es más, la fiebre por esta moneda en todo el mundo es una realidad. A comienzos de junio, se realizó en Miami la primera conferencia protagonizada por esta moneda virtual con mayor valor en el mercado. El objetivo era analizar los últimos avances técnicos en el mundo de las criptomonedas y el nuevo paradigma de la libertad financiera.

La alcaldía de Miami no figuraba asociada a esta iniciativa, aunque su regidor, Francis Suárez, se mostraba entusiaste como un entusiasta defensor de las criptomonedas y el bitcóin en esta ciudad del sur de Florida. Ya hay países que tienen esta moneda virtual cursando legalmente, como El Salvador, que se convirtió en el primer país en dar un paso a favor del bitcoin.

De hecho, el pasado viernes, el presidente de El Salvador aseguró que su Gobierno ha realizado el primer minado de bitcóin con energía geotérmica, sin profundizar en mayores detalles del costo que esto le representa al país.

Por ello, muchos expertos y economistas de todo el mundo creen que las criptomonedas serán el dinero del futuro por la aceptación de estas monedas como método de pago. La opinión que se extiende es que estos activos digitales han llegado para quedarse. Algo que solamente el tiempo podrá confirmar (o desmentir).