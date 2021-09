Las subidas de la luz, el gas, los alimentos... Las cuentas familiares se descuadran 500 euros

A la hora de escribir este artículo, el precio medio diario de la electricidad en el mercado mayorista marcaba un nuevo récord, el enésimo y se situaba en 172,78 euros el megavatio hora (MWh) -en ese momento, su mayor precio de la historia y un 12,6% superior al registrado el día anterior que había sido de 154,16 euros-.

El precio de la luz está intratable desde el pasado mes de abril cuando de golpe subió un 46% y, aquí es cuando viene lo peor, las subidas no van a parar durante un tiempo. Los más agoreros datan ese final de los incrementos de precios en el mercado mayorista en la primavera de 2022.

La factura de la luz se ha convertido en protagonista de la actualidad día tras día, pero no es lo único que está subiendo de precio. El gas natural, que tiene gran parte de la culpa del aumento del precio de la luz, ya que ocupa el puesto de energías renovables como la eólica cuando no se puede utilizar porque no hay viento, ha pasado a costar 28,7 euros por megavatio/hora cuando hace 9 meses, en diciembre de 2020 costaba diez euros menos, 18,2 euros por megavatio.

Y por si fuera poco, lo anterior conlleva, repercute en que los alimentos básicos cuesten más que el mes pasado. El precio de la fruta se ha elevado casi un 2% en agosto, el del aceite de oliva ha sufrido un incremento del 25% en los últimos doce meses, y meter en la cesta de la compra huevos o leche -productos imprescindibles en nuestra alimentación-, es mucho más caro. Llama mucho la atención lo que han subido el agua mineral, los zumos y refrescos, casi un 8%.





El 5% del gasto total de las familias se destina a pagar los suministros del hogar

Las familias españolas destinan de media al año 1.345 euros de gasto para el gas, la luz, el agua: 787 euros al pago de la electricidad, 270 euros al gas y 191 euros para el suministro del agua, según un estudio realizado por la Consultora AIS Group. Una cifra que representa cerca del 5% del total del gasto medio anual de las familias que, según la última Encuesta de Presupuestos Familiares 2020 del INE, se cifra en 26.995 euros.

La electricidad es la que se lleva la mayor porción del presupuesto de los hogares de los españoles. Casi el 60% de lo que pagamos se va a la factura de la luz -unos 800 euros anuales de media-. Si bien en comunidades como Andalucía, Murcia, Canarias y Baleares, las familias dedican más del 70% de su presupuesto para este fin.

Si nos fijamos en el gas, gastamos 275 euros al año, pero no es un gasto homogéneo, las familias residentes en Madrid, por ejemplo, pueden llegar a pagar hasta 510 euros por el gas, las navarras, unos 495 euros o una familia de La Rioja, 475 euros.

Sumamos el gasto en agua. Dónde más se paga porque el líquido elemento salga por el grifo es en las provincias levantinas y en los archipiélagos. En Baleares una familia paga casi 270 euros al año por el agua. En Madrid, esa cifra baja a los 250 euros.





Sobrecoste para las familias de 500 euros

"Si se mantienen los niveles de precios actuales, el incremento del coste de la energía, gas, butano, electricidad y carburantes supondrá un sobrecoste de 505 euros para las familias" según un estudio realizado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

La OCU teme el impacto que estas subidas tienen en las economías familiares, "especialmente en las que cuentan con menos recursos, ya que dedican un mayor porcentaje de su renta al pago de los servicios básicos", por eso destaca que, transcurrida ya la mitad del año, la factura del hogar medio es un 22% más elevada que la del año pasado. La organización de consumidores advierte de que todos estos incrementos de precios suponen "una doble factura para los consumidores ya que además de afrontar un sobrecoste de 505 euros al año, es más que probable que estas subidas se trasladen al resto de precios de los diferentes bienes y servicios".

Porque como recuerda la OCU "como ha sucedido en otras crisis, las subidas del precio de la energía tienen efectos inflacionistas en el precio de los alimentos frescos (pescados, verduras y especialmente carnes) o el de los precios indexados como los alquileres".