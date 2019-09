Santander Consumer adquirió el 51% de la 'joint venture' con Hyundai por 57,6 millones

Santander Consumer Bank ha pagado 57,6 millones de euros para hacerse con una participación del 51% en Hyundai Capital Bank Europe, la empresa conjunta entre Santander y Hyundai Capital Services para la financiación de automóviles de Hyundai y Kia.

El pasado mes de diciembre, la Comisión Europea aprobó la creación de una empresa conjunta entre Santander Consumer Bank, filial alemana de Santander Consumer Finance, y Hyundai Capital Services, filial del fabricante surcoreano de automóviles.

La institución europea comunicó entonces que la 'joint venture' tendría su sede en Alemania y ofrecería servicios de financiación en Europa para vehículos de las marcas Hyundai y Kia, así como otros servicios relacionados, como seguros.

Aunque no trascendieron los términos de la operación, la información financiera intermedia del grupo Santander Consumer Finance correspondiente al primer semestre indica que la filial del Santander adquirió el 51% del capital de Hyundai Capital Bank a finales de marzo, para lo que transfirió una contraprestación de 57,6 millones de euros, un precio que está sujeto a una revisión que no ha finalizado, pero para la que no se esperan variaciones significativas.

Según detalla el documento consultado por Europa Press, la adquisición se efectuó a través de la compra a Hyundai Motor Company de la totalidad de su participación en el capital social, formada por 2,25 millones de acciones, por 22,6 millones de euros.

Además, Santander Consumer Bank adquirió la totalidad de la participación de Kia Motors Corporation en la compañía (1,68 millones de títulos) por 16,9 millones de euros, y compró a Hyundai Capital Services 1,8 millones de acciones por 18 millones de euros.

Al margen del precio pagado, las partes acordaron ampliar las reservas de la sociedad en 90 millones de euros para asegurar la expansión del negocio durante 2019 y cumplir con los requerimientos regulatorios. Para ello, Hyundai Capital Services aportó 44,1 millones de euros más y Santander Consumer Bank amplió las reservas en 45,9 millones de euros.

La combinación de negocios tiene por objeto ampliar la presencia del grupo Santander Consumer Finance en el mercado de préstamos al consumo para la adquisición de vehículos en Europa.

Santander Consumer ha comunicado que a la fecha de emisión de las cuentas del primer semestre se realizó una contabilización provisional de la combinación de negocios basada en información contable.

El valor razonable de las cuentas por cobrar adquiridas, principalmente de naturaleza financiera, ascendía a 642,5 millones de euros y no difería de sus importes contracturales brutos. "Los administradores de la sociedad dominante no estiman que a la fecha de adquisición hubiera indicios de que no se fueran a cobrar en su totalidad", indica la entidad.

Hasta el pasado mes de junio, la sociedad había aportado una pérdida de 2,6 millones de euros al resultado del grupo consolidado. Si la combinación de negocios hubiese tenido lugar el 1 de enero de 2019, Santander ha señalado que la pérdida a 30 de junio habría sido, aproximadamente, de 3,8 millones de euros.