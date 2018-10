Salvini asgura que Italia no cambiará sus Presupuestos aunque la CE mande "12 cartas"

El líder de la ultraderechista Liga y ministro del Interior de Italia, Matteo Salvini, afirmó hoy que el Gobierno italiano no cambiará sus Presupuestos para 2019 aunque la Comisión Europea (CE) mande "doce cartas", después de que el martes el Ejecutivo comunitario rechazara el borrador italiano. "Desde Bruselas pueden mandar doce cartas, los Presupuestos no cambian", dijo Salvini en declaraciones a la emisora de radio Rtl. "Estamos aquí para mejorar la vida de los italianos, me parece un ataque con prejuicios (...). Es un ataque a la economía italiana porque alguno quiere comprar nuestras acciones a bajo coste", agregó.

El también vicepresidente de Italia consideró que "todos los presupuestos que han pasado por Bruselas en los últimos años han aumentado la deuda italiana en 300.000 millones de euros" y defendió la estrategia del Ejecutivo de aumentar el gasto público para impulsar el crecimiento.

Italia ha elaborado unos objetivos para 2019 que prevén un déficit del 2,4 % del PIB, una deuda del 130 % del PIB y un crecimiento del 1,5 %, unos números que preocupan a la Comisión porque consideran que el crecimiento es demasiado optimista, por lo que se corre el riesgo de que el déficit y la deuda sean mayores.

Salvini dijo que "según las previsiones de Bruselas", Italia crecerá "un 0,9 %", pero aseguró que con los planes del Gobierno italiano se logrará un crecimiento mayor. "¿Cómo pagas la deuda con un crecimiento del 0,9 %? Nosotros proponemos una receta distinta porque apostamos por el crecimiento de Italia", subrayó