Rejuvenece tu hogar con estos sencillos trucos

Si hace mucho tiempo que no cambias nada de tu cocina o de tu dormitorio, es momento de que te pongas manos a la obra. Desde COPE.es, te damos algunas ideas.

Cambia de color tanto muebles como paredes que tengan tonalidades oscuras

Te aconsejamos que optes por el azul y el verde intenso que son los colores de la temporada. Si no te convence, si seleccionas el color blanco no fallarás. Por regla general, con el blanco lo que se obtiene es una sensación de amplitud que se convertirá en algo clave sobre todo, en determinadas estancias de tu hogar.

Las puertas sufren mucho con el paso de los años....que no te duela renovarlas

Es el paso definitivo. O cambiarlas o pintarlas para que parezcan nuevas. Las carpinterías forjan mucho el estilo de un hogar y ya no se llevan las maderas oscuras. Además, para acabar de convencerte...debes saber que es un cambio que no necesitaría una gran obra, sino solamente pequeños retoques.

Cambia tu suelo e incluye elementos que marquen la diferencia

El parqué es el elemento estrella ahora en cualquier casa que se precie. Son muchas las opciones, pero desde COPE.es te aconsejamos que optes por colores claros, que aunque son más sucios... dan una luminosidad a tu vivienda más que envidiable. Son muchos los estilos y las opciones solo tienes que dar con la alternativa de suelo que más te convenga.

Las lámparas dan un toque 'chic' a tu pequeño mundo

Tienen un papel imprescindible en la decoración y pueden hacer que el espacio se vea más actual o más anticuado. Imagínate, si no cambias las lámparas en 20 años....parecerá que vives en la vivienda de tu madre. Y no queremos eso. Queremos un hogar actualizado y a la última.

Los cuadros son la seña de identidad de tu espacio y también requieren de cambios

Cada año se actualizan las tendencias en arte... y no te pedimos que estés alerta a esos cambios, pero sí que tus cuadros no sean demasiado viejos. Con una fotografía quizás no falles, con los tuyos.

Los detalles importan mucho

Son muy relevantes, pero no debes recargar en exceso tu hogar. A veces es más importante que seas 'discreto' en este aspecto. Si recargas en exceso, por ejemplo, el salón... perderás espacio y esos detalles se acabarán perdiendo... perderán importancia. Digamos que no contarán con el interés que se merecen ante tanta distracción.