¿Qué consecuencias tiene la fusión de Unicaja y Liberbank para sus clientes?

Nuevo paso para otra fusión en menos de una semana desde el nacimiento de la nueva Caixabank, la primera entidad del país tras la absorción de Bankia. Este miércoles han sido las juntas de accionistas de Unicaja Banco y Liberbank las que han dado luz verde a una operación que dará como resultado el quinto banco del sistema financiero una vez cuente con el visto bueno de los reguladores lo que podría alargarse durante un periodo de tres meses.

La nueva Unicaja, ya que la asturiana Liberbank será absorbida, tendrán activos por más de 109.000 millones de euros, 4,5 millones de clientes y una cuota de mercado por encima del 20% en Asturias, Cantabria, las dos Castillas y Extremadura y del 12% en Andalucía.Tanto el presidente de Unicaja, Manuel Azuaga, como el consejero delegado de Liberbank, Manuel Menéndez han explicado ante sus accionistas que con esta unión se busca una entidad más fuerte y solvente para hacer frente a un contexto de poca rentabilidad por los bajos tipos de interés y de aumento de la morosidad a causa de la pandemia.

Una vez la operación sea un hecho se abordará la reducción de la plantilla. "Las fusiones son lógicas porque llevan a empresas más grandes que pueden aumentar los ingresos y reducir los costes" nos dice Santiago Carbó, experto en banca y catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Granada, que alerta: "No basta sólo con esto, hay que avanzar hacia un nuevo modelo de negocio más tecnológico, la fusión te ayuda a ganar tiempo pero si se quiere sobrevivir hay que buscar otro modelo de éxito"

¿Qué pasa con los clientes de la nueva entidad?

Los expertos coinciden en que a corto plazo no cambia nada, y en el caso particular de Uncaja Banco y Liberbank menos todavía porque ambas entidades vienen desarrollando modelos de negocio similares. Sus 4,5 millones de clientes tendrán una entidad más grande y solvente, que quizás amplíe los servicios. Aún así cualquier cambio en las condiciones debe ser notificado con antelación y nunca podrá afectar a préstamo o hipotecas.

¿Habrá más fusiones? ¿Está en riesgo la competencia en el mercado?

Habrá más fusiones. De eso no hay duda pero los expertos consultados, y tras el último fracaso de las negociaciones entre el BBVA y Sabadell, no se atreven a poner nombres sobre la mesa y sobre todo creen que tardaremos algunos meses en ver nuevos movimientos porque como destaca el catedratico Carbó "ahora mismo los mercados están aumentando la valoración de los bancos que están viviendo un momento dulce". En cuanto al posible riesgo que puede suponer para el usuario la desaparición de entidades Carbó es claro " cada vez hay más entidaes que no son bancos que compiten en los segmentos más pujantes como son pagos, inversiones, comercialización de seguros o fondos de inversión. Están entrando muchísimos competidores y no creo que haya un problema de competencia".