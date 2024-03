Un proyecto europeo identificará los riesgos geológicos en carreteras y ferrocarriles

Casi una veintena de instituciones científicas y empresas de Europa, América, Asia y Oceanía, entre otras la Universidad de Alicante (UA), participan en un proyecto financiado por la UE para identificar los riesgos geológicos de infraestructuras lineas como carreteras y vías de ferrocarril, entre otras, y mejorar su mantenimiento.

El profesor de departamento de Ingeniería Civil de la UA José Luis Pastor Navarro, investigador principal del grupo de esta institución académica, ha explicado que el proyecto "nace en Europa porque muchas infraestructuras se construyeron después de la II Guerra Mundial y, debido a su antigüedad, es necesario conocer su estado de conservación.

Pastor Navarro ha concretado que la investigación "prevé monitorizar carreteras, vías de ferrocarril, obras en ríos, líneas de defensa marítima o tendidos eléctricos con la finalidad de obtener datos y de estudiarlos para observar una posible degradación producida bien por elementos climáticos o por el propio envejecimiento de las infraestructuras.

El proyecto pretende identificar riesgos geológicos que causarán impacto directo en las infraestructuras lineales mediante técnicas de observación de la tierra (con sensores remotos como InSAR, LiDAR) y avanzar en modelos constitutivos de suelos incorporando la perspectiva de los procesos de deterioro.

Otras de sus finalidades son diseñar y desarrollar sistemas de fibra óptica para monitorización de las infraestructuras lineales y formar un sistema de apoyo a la toma de decisiones y a la predicción de daños para un mantenimiento optimizado de las infraestructuras lineales.

Precisamente, según ha resaltado Pastor Navarro, la UA lidera un ámbito de trabajo dentro del proyecto cuya misión es "la integración de datos provenientes de sensores remotos y fibra óptica con ensayos de laboratorio y modelos constitutivos del terreno para establecer un sistema de predicción del daño a las infraestructuras y de apoyo a la toma de decisiones de mantenimiento". No obstante, el investigador ha precisado que la UA participa activamente en el resto de áreas del proyecto.

La investigación, que comenzó el pasado 1 de marzo y tendrá una duración de 48 meses, cuenta con un presupuesto de 892.400 euros, de los cuales 188.600 euros corresponden al trabajo que desarrollará el equipo de la UA.

Además de la UA, también participan en la investigación el Consiglio Nazionale Delle Ricerche (Italia) -coordina el proyecto junto con las empresas italianas F M Ingegnieria spa, Nhazca srl y Geoapp-, la Université Gustave Eiffel (Francia), las universidades chinas de Nanjing University y Tianjin University, la australiana University of Technology Sydney, la japonesa University of Tsukuba, la empresa ucraniana Skein y la portuguesa Levels LDA, el Servicio Geológico Nacional de la República Dominicana, la Kungliga Tekniska Hoegskolan (Suecia), la Nazarbayev University (Kazajistán), la empresa británica Community cpr trust y la University of Warwick (Reino Unido).