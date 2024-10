Esta es la pregunta que te harán en Inditex y que deberás saber responder si quieres que te contraten: "Ojo"

¿Estás buscando trabajo? ¿Tienes una entrevista próximamente? ¿Te has preparado las posibles cuestiones que te pueda plantear el reclutador? ¿puedes explicar este vacío en tu curriculum? Porque como sabrás hay preguntas recurrentes en cualquier entrevista y que por tanto te puedes llevar preparadas.

Por qué te interesa este puesto y eres la persona ideal para él, el motivo por el que dejaste tu anterior empleo, cuáles son tus fortalezas o debilidades, qué es lo que puedes aportar a la empresa o dónde te ves en cinco años, son algunas de ellas.

Acudir a una entrevista de trabajo bien preparado, habiendo practicado las respuestas, conociendo a fondo la empresa y el puesto para el que nos postulamos, es fundamental ya que dará una buena impresión, y por tanto multiplicará nuestras posibilidades de éxito. Además tener ensayado parte del guion puede ayudarnos a acudir mucho más tranquilos a la entrevista.

Alamy Stock Photo Tienda de ropa

No descartes tampoco que en algún momento de la conversación el entrevistador te deje la puerta abierta a plantear alguna cuestión, así que lleva ejemplos en la recámara. Quedarte callado y no cuestionar nada, no es una opción, al menos si aspiras a ser contratado. Prepárate algunas preguntas sobre el puesto o dudas sobre el equipo con que el trabajarías.

"¿Por qué quieres trabajar en Inditex?"

Después, al margen de lo que llevemos preparado, siempre están esas otras preguntas que cada empresa plantea según las cualidades que requiera el puesto.

En este punto, Andrea Ramos, experta en recruiting y recursos humanos, y autora del libro 'Consigue el trabajo que tú quieres: Un método efectivo en 5 pasos para liderar tu búsqueda laboral' (Zenith, 2023) pone el ejemplo de las cuatro preguntas "que nos harán en una entrevista de Inditex"

La primera es de libro. "¿Por qué quieres trabajar en Inditex?", señala la creadora de contenido en su cuenta de Instagram @reclutandovoy. Como respuesta, aconseja hablar sobre "lo que nos gusta de la empresa, de sus marcas o sobre las que más nos gustan".

Segunda de las preguntas: "¿Qué sabes de la compañía?" Para ello debes buscar toda la información posible. "Es tan, tan grande esta compañía que podrás encontrar información para sorprender en la entrevista"

método star

"¿Cómo atenderías a un cliente problemático?". Una buena pregunta para un puesto en el que se tendrá que tratar diariamente de cara al público. La popular reclutadora aconseja utilizar el "método STAR, mediante el cual debemos relatar la situación y acompañarla de un ejemplo concreto". Es decir, "hablar del conflicto y de la solución".

STAR es un acrónimo que representa las cuatro etapas clave del método: Situación, Tarea, Acción y Resultado, según explica Linkedin. De esta manera los entrevistadores a través de una serie de preguntas "guían a los candidatos para que proporcionen ejemplos específicos de situaciones pasadas en las que hayan demostrado habilidades relevantes para el trabajo en cuestión".

Son 'preguntas de incidentes críticos' en las que se pone a prueba nuestra habilidad para identificar el problema, reto u oportunidad y para diseñar un plan de acción al respecto. Nunca deber responder con opiniones, acciones de otros o afirmaciones teóricas y generales.

En cuarto lugar, la pregunta en opinión de la experta "más difícil de responder": "Cómo mejorarías la empresa". En este caso, deberemos de hacer un derroche de "imaginación, de creatividad y de innovación".

Alamy Stock Photo Entrevista de trabajo

stop a los comentarios negativos

Por supuesto por regla general, en tus respuestas evita los comentarios negativos sobre anteriores empleadores o tu antigua empresa. Intenta relajarte antes de la entrevista e ir con un estado de ánimo positivo. Y recuerda siempre contestar de manera clara y concisa, respaldando tus respuestas con ejemplos concretos.

Ten en cuenta que ir vestido para la ocasión es vital, ya que la primera impresión es importante. y trata siempre que te sea posible de concertar la entrevista en determinados horarios. Lo ideal es que te encuentres con tu entrevistador en un momento en el que no esté cerrando asuntos antes del fin de semana o pensando en comer o en irse a casa.