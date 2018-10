¿Por qué el salario mínimo puede afectar al empleo?

El pacto presupuestario entre Gobierno y Podemos recoge una veintena de medidas de gasto. Algunas muy potentes desde el punto de vista social como la subida del salario mínimo hasta los 900 euros al mes. Sin embargo este aumento ha abierto un debate en los últimos días. Primero por el fuerte incremento que supone, del 22,3%, el mayor de la historia. Segundo, por las consecuencias que puede tener. Es cierto que los efectos del alza del SMI sobre el mercado laboral son muy discutidos entre los economistas. Los hay que dicen que son reducidos, insignificantes, incluso positivos pero también son muchos los que creen que el impacto es negativo y pasará factura al empleo.

GANADORES Y PERDEDORES

Lo que está claro que es que la subida del salario mínimo deja “ganadores y perdedores”, según el economista jefe de BBVA Research Rafael Doménech. Por supuesto ganan todos aquellos trabajadores que ahora perciben un sueldo inferior a los 900 euros al mes que verán incrementados sus ingresos. Entre los perdedores están todos aquellos cuyo empleo podría estar en peligro o que pueden llegar a no tenerlo porque la actividad que desempeñan deja de ser rentable con este incremento. Ahí el propio Doménech sitúa a colectivos vulnerables como jóvenes, mujeres o parados de larga duración. Los expertos calculan que uno de cada diez trabajadores, unos 1,9 millones, cobra en España menos que el nuevo SMI. Es decir el incremento podría costar 190.000 empleos, la mitad de los que el Gobierno espera crear el próximo año. La incidencia sería mayor en comunidades autónomas con menor renta per cápita como Andalucía, Extremadura o Castilla-La Mancha en las que el salario mínimo se situará por encima del 60% del salario medio.

Desde luego esta fuerte subida del salario mínimo supone una barrera de entrada para todos aquellos que están en el desempleo (más del 15% todavía de la población activa) e introducirá más rigidez en el mercado laboral. El Instituto de Estudios Económicos advierte que “ralentizará la creación de empleo a tiempo completo, fomentará la contratación temporal y la economía sumergida”. La CEOE avisa incluso que este alza del salario mínimo puede frenar el aumento pactado del resto de sueldos. Veremos.

EL GOBIERNO RECTIFICA

La subida del salario mínimo en un 22,3% había generado alarma entre el colectivo de autónomos porque en teoría conllevaba un aumento de sus bases mínimas de cotización, de 35 euros al mes. Suma que multiplicada por doce pagas se eleva a 420 euros. Sin embargo en las últimas horas los ministerios de

Trabajo y Hacienda han aclarado que no será así. El incremento no repercutirá negativamente en la cotización de los autónomos. El Gobierno asegura que el próximo 1 de enero entrará en vigor la reforma del régimen de colectivo que permitirá que coticen por sus ingresos reales. De esta forma,se garantizará así una rebaja de la cuota para los trabajadores por cuenta propia con menores ingresos. Si por algún motivo la reforma no entrara en vigor en el plazo previsto, el Gobierno desvinculará la subida del SMI de la cuota mínima. Por lo tanto, desde el Ejecutivo consideran que el "alarmismo" que PP y Ciudadanos es injustificado.