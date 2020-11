¿Por qué muchos arrendadores no quieren ahora poner su casa en alquiler?

Ha ocurrido ya en Berlín o Paris. Se retrae el mercado de alquiler y muchos propietarios optan por no alquilar ante la pérdida de rentabilidad o no invierten en la mejora de los inmuebles con el deterioro consiguiente. La Asociación de Inmobiliarias de Cataluña alerta ya de que muchos propietarios no van a renovar los contratos cuando éstos terminen y que ya se está dejando notar por la Ley de rebaja de los alquileres a lo que se une el Decreto Ley de paralización de los desahucios. Menos rentabilidad y mayor inseguridad jurídica para los arrendadores.

Menos viviendas para alquilar

Desde la Federación nacional de Federaciones Inmobiliarias, su coordinador José María Alfaro explica a COPE que “se persigue facilitar el acceso a los inquilinos pero limitando los precios sin tener en consideración el estado específico de la vivienda tiene el efecto contrario". "Hace que la oferta pase al mercado de venta o se trasladen alquileres de vivienda habitual a vivienda de temporada, o incluso que pueda surgir la economía sumergida”, asegura.

Los expertos explican que las políticas deben ir encaminadas a tener más viviendas en el mercado que puede llegar por aumentar el parque público de alquiler, pero son a largo plazo, y a corto plazo la solución pasa por dar seguridad jurídica a los propietarios, “Habrá más viviendas y el mercado se reequilibrará entre oferta y demanda, esto hará que los precios se autorregulen”, adelantan.

Habrá selección natural del inquilino

Ya hay propietarios que no van a renovar sus contratos de alquiler. "Estamos percibiendo que algunos arrendadores tienen en proyecto transformar su vivienda de alquiler habitual a vivienda de alquiler en temporada o incluso piensan en venderla, con lo que sale del mercado”, dice. Si se limitan los precios habrá un efecto de “selección natural"; es decir, se buscará y favorecerá a los inquilinos más solventes y saldrán perjudicados los más vulnerable.

Morosos profesionales

En los últimos meses, con las normativas por Covid que limitan desahucios, se ha notado un aumento de los impagos y del llamado moroso profesional. Han aumentado también los destrozos y picarescas, como que haya mas inquilinos de los pactados en el contrato o el realquiler. Por parte de los propietarios, las irregularidades más detectadas son la de pedir una mayor fianza o avales.