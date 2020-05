El plan de desescalada turística de los principales competidores de España en el sector

Una vez que lo peor de la pandemia del coronavirus parece haber pasado, nuestro país se enfrenta ahora al reto de reflotar su economía. Después de que el Banco de España ajustara su previsión y estimase una caída “muy severa” del PIB para 2020, de entre el 9,5% y el 12,4%, el Gobierno ha acelerado sus planes para tratar de salvar en lo posible la temporada turística, que representa más del 12% de nuestra economía.

Así, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el sábado que habrá temporada turística este verano, por lo que ha invitado a lo españoles y a los turistas extranjeros a planear sus vacaciones. En concreto, el Gobierno reanudará a partir de julio la entrada de turistas extranjeros a España "en condiciones de seguridad".

Con todo, los competidores de nuestro país no se van a quedar de brazos cruzados y pugnarán por arrebatarle a España la posición de privilegio de la que goza en el mercado turístico. En concreto, actualmente España es el segundo destino más visitado del mundo con más de 83 millones de viajeros en 2019, solo por detrás de Francia.

A esto se le suma el hecho de que España ha sido uno de los países más afectados por la pandemia en Europa, lo que supone que vaya a ser de los últimos en abrir sus fronteras.

Bruselas anima a abrir las fronteras

La Unión Europea, consciente del papel clave del turismo en muchas economías de la eurozona, quiso enviar hace un par de semanas un mensaje de optimismo y está animando a los Estados miembros a levantar de forma escalonada sus controles fronterizos.

Para Bruselas, la desescalada turística debe conducirse en base a criterios epidemiológicos, por lo que no entendieron la decisión tomada por el Gobierno de Sánchez de anunciar una cuarentena obligatoria de catorce días para cualquier persona que venga del extranjero. Y es que los expertos no tienen evidencia de que el cierre de fronteras impida la expansión del virus. Una cuarentena, por cierto, que Francia no tardó en adoptar a la inversa con España como réplica a la medida de Sánchez.

Peso del turismo en el PIB

Los planes de otros países

La carrera por abrir las fronteras y atraer a los turistas ha comenzado. Estas son las medidas que distintos países están poniendo en marcha para amortiguar en lo posible la caída del turismo durante este verano.

Francia

En Francia las fronteras van a permanecer cerradas al menos hasta el 15 de junio. De momento los franceses podrán irse de vacaciones este verano pero en el interior del país.

El Gobierno de Emmanuel Macron ha desbloqueado una ayuda de urgencia al sector turístico de 18.000 millones de euros y dice que ahora quiere acompañar su relanzamiento. El turismo representa 7% del PIB galo y 2 millones de empleos.

Bares y restaurantes se preparan para comenzar a abrir a partir del 2 de junio por toda Francia, excepto en la zona roja que constituye el cuarto noreste del país. Pero esperan todavía el visto bueno del Gobierno, que debe anunciarlo esta semana, igual que los lugares turísticos que podrán reabrir, mientras que los viajes al exterior son activamente desaconsejados hasta nueva orden.

Según el secretario de Estado encargado de Comercio Exterior y Turismo, Jean-Baptiste Lemoyne, "los franceses serán el motor del nuevo arranque de la economía turística", pero esta semana tendremos más detalles sobre una posible apertura de fronteras.

En cuanto a la relación directa con nuestro país, ya hemos comentado que Francia decidió imponer una cuarentena obligatoria a los españoles que cruzaran a territorio galo cuando el Gobierno de Sánchez hizo lo propio con los franceses. Además, este domingo la ministra de Transición Ecológica e Inclusión del Ejecutivo de Macron, Élisabeth Borne, afirmó que “no podía recomendar” a sus ciudadanos reservar sus vacaciones en España por las medidas “contradictorias” adoptadas por Sánchez.

Alemania

En el país germano no ha habido estado de alarma ni confinamiento obligatorio en las casas. Solo se ha prohibido la concentración de personas, por lo que la desescalada se reduce a ir permitiendo progresivamente esas concentraciones. Siguen cerrados cines, teatros, conciertos, además de establecimientos que suponen elevado contacto físico, como masajes y gimnasios. El resto de los establecimientos está ya abierto, aunque con restricciones de aforo y medidas higiénicas obligatorias, como el uso de mascarilla.

En cuanto a la cuestión turística, a mediados de marzo, Alemania cerró las fronteras. Este es uno de los principales elementos de la desescalada alemana. Sí, están abiertas con Holanda, Dinamarca, Austria, Suiza y Francia, pero de momento seguirá cerrado el tráfico aéreo con España. También a mediados de marzo fue decretada una cuarentena obligatoria de catorce días para quienes llegaban del extranjero, una cuarentena estricta, sin permiso siquiera para ir a comprar o a la farmacia, pero varios Bundesläner (el equivalente a las Comunidades Autónomas) la han levantado ya, entre ellos Berlín.

Un empleado el lunes 18 de mayo limpia las mesas de un centro comercial en Florida, EE.UU. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERAEFEI0374

Italia

Hasta ahora el país transalpino también mantenía cerradas sus fronteras e imponía una cuarentena a todo aquel que entrase en su territorio, pero el Gobierno de Giuseppe Conte ha anunciado que el país se reabrirá el próximo 3 de junio. De esta forma, Italia volverá a poner en marcha todos sus sectores económicos y los turistas que la visiten no estarán obligados a confinarse. El Ejecutivo italiano también ha hecho una importante apuesta por el turismo nacional y ha anunciado la creación de vales turísticos de 500 euros para familias con pocos recursos que podrán canjearse en hoteles y albergues.

Portugal

El país luso ha sido uno de los menos afectados por la pandemia en el sur de Europa, por lo que se presenta como un atractivo destino para esta temporada. Aunque de momento Portugal también mantiene cerradas sus fronteras, el Gobierno luso ya trabaja en un plan de reapertura basado en controles sanitarios en aeropuertos y que no contempla cuarentenas para sus turistas.

Además, el sábado se conoció la noticia de que el Gobierno español estaría negociando la creación de "corredores turísticos" que funcionarían de manera bilateral con países como Portugal o Francia para evitar la cuarentena, según reveló el ministro de Asuntos Exteriores portugués, Augusto Santos Silva, en declaraciones a medios lusos.

Grecia

Otro clásico destino para el turismo de sol y playa y, de nuevo, un país mucho menos afectado por el coronavirus que España. La previsión del Gobierno griego es mantener sus fronteras cerradas al menos hasta finales de mes, pero ya se valoran medidas como establecer controles de temperatura o un sistema acreditativo que informe de que sus visitantes no están contagiados. Además, sus negociaciones para abrir el tráfico aéreo con Alemania ya están avanzadas.

Reino Unido

El gabinete de Boris Johnson ha tomado medidas similares a las de España y también ha impuesto una cuarentena de catorce días a los viajeros que vengan del exterior. Sin embargo, se ha asegurado un acuerdo con Francia para establecer un corredor sanitario seguro entre los ciudadanos de ambos países.

EEUU

Los competidores turísticos de España no se sitúan sólo en Europa. De hecho, EEUU fue en 2019 el tercer país que más visitantes atrajo del mundo. No obstante, la pandemia llegó más tarde al país norteamericano, por lo que ha tenido menos tiempo para recuperarse que los del Viejo Continente.

A día de hoy las fronteras terrestres con México y Canadá están cerradas de manera indefinida impidiendo todo tráfico de personas salvo a los ciudadanos estadounidenses, sus familias y los residentes legales. Esta decisión se revisará cada 30 días desde mediados del próximo mes de junio.

Se mantienen las restricciones al tráfico aéreo desde China, Reino Unido, Irlanda así como de todos los países del espacio Schengen. Como en las fronteras terrestres sólo se permite la entrada de ciudadanos estadounidenses, sus familias, residentes legales así como diplomáticos y funcionarios internacionales con sede en los Estados Unidos.

La administración estadounidense no ha indicado cuándo se levantarán estas medidas.