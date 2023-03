Pedro Solbes, exvicepresidente del Gobierno y exministro de Economía y Hacienda, ha muerto a los 80 años

Pedro Solbes, exvicepresidente del Gobierno con José Luis Rodríguez Zapatero, ha fallecido este sábado a los 80 años, según han confirmado fuentes de la dirección del PSOE.

Solbes fue secretario de Estado de Unión Europea en los tiempos de la adhesión de España a la UE y, después, ministro de Agricultura y de Economía en los gobiernos de Felipe González.

"Mi libro no ajusta cuentas con nadie" El ex vicepresidente económico confiesa que decidió irse cuando vio que Zapatero tenía una visión de la crisis y él otra. 21 nov 2013 - 09:19

Repitió como ministro de Economía y vicepresidente del Gobierno con José Luis Rodríguez Zapatero y fue antes Comisario Europeo de Asuntos Económicos y Monetarios.

"Debí irme antes del Gobierno", confesó en COPE

En la entrevista que concedía a 'La Mañana de COPE' en noviembre de 2013 con motivo de la presentación de su libro "Recuerdos. 40 años de servicio público" confesaba que decidió irse del Gobierno cuando vio que Zapatero tenía una visión de la crisis y él otra. Sobre el debate con Pizarro en febrero de 2008 en el que el ex dirigente popular aseguraba que había crisis y él no, Solbes asegura que los dos "trabajaban con datos parciales y cada uno los interpretó de forma distinta".

Aquel día aseguró que "nunca dio un ultimátum a Zapatero para irse" sino que "le envié un documento aunque él dice que no lo recibió. Yo tuve a partir de ese momento la idea de que él tenía una visión de la crisis y yo otra y, por lo tanto, tenía que irme. Nunca hablé de corralito porque estábamos muy lejos de esa idea. Sí lo hacíamos de cómo veíamos el escenario".

En aquella entrevista, el que puede ser consideraco como último súper ministro respondía así a una cuestión muy de actualidad: ¿Tienen futuro las pensiones? "El problema está encima de la mesa en España y en Europa. No se si vale este sistema, no he entrado en detalle, pero tenemos que ser realistas y saber que es un sistema en el que tenemos que aportar recursos. Yo siempre he defendido el sistema de pensión complementaria pero los gestores han sido poco cuidados en los costes y en los rendimientos. A mi me gustan los modelos nórdicos donde tú tienes una retribución en función de tus aportaciones".