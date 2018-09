PDeCAT y Podemos piden a Pastor que no frene vía urgente para Ley Estabilidad

El PDeCAT y Unidos Podemos han pedido hoy a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, que escuche a la mayoría de la Junta de Portavoces y no frene otra vez la vía urgente para tramitar la proposición de Ley que pide la modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

La Junta de Portavoces analiza hoy el escrito de reconsideración del PSOE, Unidos Podemos, ERC, PNV y Compromís para que la Mesa del Congreso deje que la proposición de Ley que sortea el veto del Senado a la senda de déficit pueda tramitarse por vía urgente y en lectura única.

Una vez que la Junta de Portavoces se pronuncie la Mesa del Congreso, formada en su mayoría por el PP y Ciudadanos, deberán volver a analizar este asunto, previsiblemente en su reunión de la próxima semana.

El portavoz del PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano, ha recordado a Pastor que "hay que hacer caso a las mayorías", y ha dicho que es "su obligación ampararnos a todos".

"La Mesa no puede imponerse a la mayoría del Congreso y si la mayoría de la Cámara entiende que un proposición de Ley debe tramitarse por el tramite de urgencia debe hacerse si no lo que está haciendo la presidenta es abusar de su posición no amparando a la mayoría", ha puntualizado.

Asimismo ha calificado de "poco seria" la posición del PP y de Cs en la Mesa del Congreso al rechazar también la enmienda que se quiere introducir en una Ley del Poder Judicial para cambiar la Ley de Estabilidad y que a su vez es una vía paralela a la actual proposición de Ley que pide lo mismo y se tramita en el Congreso.

Campuzano ha dicho que hay numerosos precedentes con el gobierno del PP a la hora de introducir enmiendas en proyectos de ley que nada tienen que ver con el fondo de la iniciativa, y ha recordado que en el Senado el grupo parlamentario llegó a trasponer directivas enteras a través de proyectos de Ley.

El diputado de En Marea Antón Gómez Reino ha criticado a Pastor por ejercer como la primera autoridad del PP, y ha aseverado que "quienes hablan de golpismo practican directamente el golpismo y el bloqueo parlamentario".

"La tercera autoridad del Estado está actuando como la primera autoridad del PP", ha reprochado a la presidenta del Congreso.

El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardá, ha lamentado que su formación nunca haya estado en la Mesa del Congreso, y ha recordado que incluso cuando su formación apoyó la investidura del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, el PSOE y el PP prefirieron dar un lugar en la Mesa a CiU, que no le habían votado, en vez de a ERC.

"Que no nos vengan con milongas porque nunca, nunca nos han querido en la Mesa, ni unos, ni otros", ha dicho, en referencia al PSOE y al PP.