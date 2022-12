El pago con tarjeta es mayoritario, se digitaliza y apenas llevamos efectivo

Por seguridad, para poder controlar mejor los gastos y sobre todo, por comodidad, la mayoría de los ciudadanos prefieren pagar con tarjeta y apenas llevan ya efectivo en España. La pandemia redujo los pagos con monedas y billetes y aunque lo siguen usando de forma habitual 3 de cada 10 personas, el pago con tarjeta es absolutamente mayoritario.

De hecho y, según la última encuesta nacional sobre el uso del efectivo del Banco de España, 7 de cada 10 personas no llevan más de 5 monedas lo que equivale a un máximo de 10 euros y solo 3 de cada 10 ventas se hacen en efectivo. Y en cuanto a los billetes, casi 9 de cada 10 llevan a lo sumo 5 billetes en su cartera y el 70,6 por ciento no llevan más de 50 euros.

La tarjeta de débito es el medio preferido de pago para el 54 por ciento de los ciudadanos y para el casi el 65 por ciento de los comercios según lo publicado por el Banco de España en julio de 2021.

Informes más recientes como el elaborado en 2022 por la empresa tecnológica PaynoPain elevan la preferencia por el uso de la tarjeta hasta el 95 por ciento.

El efectivo por el momento no va a desaparecer pero cada vez es menos indispensable

“El efectivo por el momento no va a desaparecer pero cada vez es menos indispensable. Durante la pandemia se ha extendido más el pago con tarjeta y con medios electrónicos, bizum ha tenido un crecimiento muy grande. La tarjeta sigue siendo el medio de pago favorito y los pagos se han ido digitalizando. De hecho, el 88 por ciento utiliza el teléfono móvil como forma de pago porque además de la tarjeta digital o de las transferencias instantáneas tenemos los wallets como Google Pay o Apple Pay entre otros muchos que también nos permiten pagar cómodamente y consultar fácilmente nuestros pagos” explica a COPE Pancho Pérez, director de operaciones de negocios en PaynoPain y experto en soluciones digitales de pago.

Rebeca tiene 36 años y, según cuenta a COPE, “hoy llevo tan solo dos euros encima y eso que me he venido desde Zaragoza de vacaciones”. Paga casi todo con tarjeta pero en su caso no se ha instalado la tarjeta digital: “soy joven pero no me aclaro mucho con la tarjeta online y los pagos con el teléfono los hago con bizum, el resto con la tarjeta de plástico que he preferido desde siempre, también antes de la pandemia”.

A Rocío Martín que tiene 17 años no le queda otra que pagar en efectivo: “mis padres no me dan una tarjeta y pago siempre con dinero pero casi lo prefiero”.

Fernando ha viajado junto a su mujer desde Valladolid para asistir al último concierto de Joan Manuel Serrat en Madrid: “por si acaso traigo efectivo, pero si puedo pagar todo con tarjeta lo pago todo con tarjeta. Tengo la tarjeta digitalizada y no me da ningún reparo utilizarla como tampoco el bizum, lo considero algo totalmente seguro”.

Solo en 2021 Bizum cerró el año con 19 millones de usuarios y, debido a su popularidad entre los consumidores, estas transferencias de dinero al momento y totalmente gratuitas de móvil a móvil se han ido integrando en los comercios como una alternativa de pago que aporta flexibilidad a los usuarios.

Juan Carlos Alba tiene 57 años y está al frente del comercio de joyas artesanales Kilama. Explica a COPE que “con el covid han ido proliferendo las tarjetas, sobre todo la física, pero también me pagan con el móvil y con el reloj y todo tipo de importes, depende de cada uno. Todo pago tiene para nosotros comisión, en torno al 1 por ciento de las ventas pero ¿qué le vas a decir a un cliente si viene a comprarte por el importe que sea? pues que no hay problema claro”. Todo menos perder la venta.

Para los comercios el pago con tarjeta también puede tener sus ventajas contables y también comerciales. Como recalca Pérez y es que “te permite saber más sobre ese cliente que te ha hecho la compra porque las tarjetas tienen un país, una divisa y eso te lleva a conocer más el comportamiento de quien te está comprando un producto o un servicio. Dar facilidades ayuda a que los usuarios tengan más ganas de comprar”.

Y es que casi 8 de cada 10 consumidores buscan que se les ofrezcan distintas opciones de pago tanto en las tiendas físicas como online y es lo que están haciendo cada vez más establecimientos y empresas.

Aún así todavia hay un millón de personas en España, según el Estudio de las actitudes de pago de los consumidores en el área del euro, solo tienen acceso a dinero en billete o monedas.

Los pagos en efectivo tienen un límite máximo de 1.000 euros en nuestro país. Pagos superiores deben hacerse por otros medios de pago como tarjeta o transferencia tras la aprobación de una ley en 2021 que rebajaba el tope como medida de lucha contra el fraude.