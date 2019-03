Otra factura del procés: Cataluña cae hasta el quinto puesto en competitividad turística

Ya no hay viento de cola. La Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur) alerta que en 2019 se producirá un cambio de ciclo en el sector turístico español con tasas de crecimiento "muy por debajo" de las obtenidas en los últimos años. Este año auguran un crecimiento del 1,7% frente al 2% de 2018 y muy lejos de otros años. La organización reclama nuevas estrategias de planificación o cargas impositivas desde las administraciones.

Cataluña ha caido del primer al quinto lugar. Lo achacan, como en el caso de Baleares, a los impuestos al turismo, que la temporada pasada se duplicaron pero también al procés. "No nos engañemos. En Cataluña, la preocupación única por el procés en los últimos años ha dejado marginada mucha acción del gobierno, entre la cual se encuentra la política turística", aseguró a COPE el vicepresidente de la entidad, José Luis Zoreda. Denuncian "cierto abandono" del sector público,que no ha acompañado a las empresas en su apuesta por un sector que supone el 10% del PIB. "El turismo no va solo, hay que cuidarlo y en los últimos años tenemos la sensación de que no estaba en la agenda de los políticos, tanto a nivel autonómico como a nivel central", explica el presidente de la asociación, Gabriel Escarrer. El impuesto al turismo también ha hecho descender el número de visitantes en el Pais Vasco, Canarias y Madrid.

Respecto al 'Brexit', Escarrer afirma que la inestabilidad en la que se encuentra sumido el Reino Unido está "pasando factura" porque está "posponiendo las decisiones sobre las vacaciones" de los turistas británicos. En su opinión, el tema "no es alarmante" para el sector pero sí "inquieta y preocupa".