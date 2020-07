Números rojos generalizados en la Bolsa, con el verso suelto de un Cellnex en máximos históricos

Hoy, como ayer, tocaba plegar velas en la Bolsa. La Organización Mundial de la Salud avisa de que se están acelerando los contagios por coronavirus y de que todavía no se ha alcanzado el punto máximo de la pandemia. Ya hay más de once millones de casos en todo el mundo, con medio millón de fallecidos. Y los mercados se preocupan. Parece claro que el resurgimiento de la pandemia de coronavirus en algunos países puede cortar o, al menos, enfriar seriamente la recuperación de la economía. Si se produjeran nuevos confinamientos en zonas económicamente importantes, las Bolsas se resentirían con mucha rapidez. La Casa Blanca ha confirmado que la economía de EEUU no se va a cerrar, a pesar del rebrote de los contagios en algunos estados.

El índice Ibex 35 ha bajado un 1,62 por ciento, hasta 7.326 puntos. Las caídas más abultadas han sido para IAG, Cie Automotive, Inditex y los bancos. Han subido las eléctricas. Pero la estrella del parqué ha sido una vez más Cellnex Telecom, que ya supera en capitalización a BBVA y a Telefónica. La empresa de infraestructuras de telecomunicaciones prepara una ampliación de capital de 3.000 millones de euros para aprovechar posibles oportunidades de compra en su sector. Cellnex dobló su precio el año pasado y en éste ya acumula una revalorización del 45 por ciento. Cotiza por encima de 56 euros, cuando hace un año apenas alcanzaba los 30.

Los analistas de Goldman Sachs han rebajado sus previsiones de crecimiento de Estados Unidos en el tercer trimestre. Esperan ahora un 25 por ciento en tasa interanual, frente al 33 por ciento anterior.Estiman que el rebrote de contagios por coronavirus ralentizará el consumo y, en consecuencia, el crecimiento del PIB. Para el conjunto del año, Goldman espera una contracción del 4,6 por ciento en la economía estadounidense. Espera que se recobre algo parecido a la normalidad en septiembre y que la actividad se recupere un 5,1 por ciento en el año 21.

Más animosos se muestran los analistas de Fidelity. Esperan que la actividad de la mayor parte de sectores y regiones recupere la estabilidad en menos de un año, para superar a finales de 2021 los niveles anteriores al Covid-19. El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, considera que todavía son insuficientes los datos económicos que se refieren a mayo y junio. Todavía no se pueden sacar conclusiones. Considera que las cifras realmente importantes serán las de los dos últimos trimestres del año. Serán las que permitan valorar la solidez de la recuperación. Pese a todo De Guindos se ha mostrado ligeramente optimista sobre las posibilidades de recuperación de la economía europea en la segunda mitad del ejercicio.

La AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, espera una contracción importante de la economía española este año, con una recuperación parcial e incompleta en el próximo ejercicio. Por ello estima que se producirá un deterioro del saldo fiscal. La deuda pública puede alcanzar a finales de año entre el 115 y el 120 por ciento del PIB. La AIREF cree necesaria una fuerte consolidación fiscal a largo plazo. Por su parte, Esade, la Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas, cree que el PIB de España se desplomará este año un algo más de un 10 por ciento, con una recuperación de entre el 6 y el 7 por ciento en el año 21. Espera también un crecimiento del déficit público hasta un 10 por ciento del PIB y una deuda pública superior al 115 por ciento.

En los demás mercados, sube el el oro. Recupera su papel como valor refugio. Supera los 1.800 dólares por onza. Es su precio mas alto de los últimos nueve años. En el de deuda sigue mejorando la prima de riesgo. Ha pasado en menos de un mes de 100 a 84 puntos básicos. En el de divisas, el euro vuelve a saltar el cambio de 1,13 dólares. Y en el de materias primas, el petróleo se mantiene por los pelos por encima de 43 dólares por barril.