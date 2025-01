Se muda a Irlanda para trabajar en marketing y lo que le pide que haga su jefe el primer día de trabajo le cambia la vida: “Nunca”

Mejores oportunidades laborales en sectores como la tecnología, las finanzas y los servicios, donde hay una alta demanda de profesionales cualificados, es uno de los principales reclamos para los españoles que buscan oportunidades laborales en Irlanda.

En 2017, este país se posicionó en el cuarto lugar entre los países más desarrollados del mundo, según el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unida, de hecho se encuentra entre las naciones más prósperas del mundo en cuanto a renta per cápita.

En general, los salarios suelen ser más altos, lo que supone también un plus para quienes buscan mejores condiciones económicas.

La posibilidad de mejorar el nivel de inglés también es una motivación importante, así como unas buenas condiciones laborales.

libre circulación

Además como ciudadanos de un país de la Unión Europea, no se requiere ningún permiso y se puede trabajar en igualdad de condiciones que un nativo del país. Cualquier persona del Espacio Económico Europeo puede ingresar a Irlanda simplemente mostrando su pasaporte o DNI válido, según explica el ministerio de Trabajo.

Uno de los principios esenciales de los Tratados de la Unión Europea es la libre circulación de trabajadores, lo que implica el derecho a ser tratado de manera equitativa. Esto significa que cualquier ciudadano de un país miembro tiene el derecho de acceder al empleo, ya sea como trabajador por cuenta propia o ajena, en igualdad de condiciones que los ciudadanos de Irlanda.

Sí que es verdad que Irlanda no forma parte del espacio Schengen, por lo que aún existen controles fronterizos entre Irlanda y otros países de la UE.

primer día de trabajo en irlanda

Misha es precisamente una de las españolas que se ha desplazado a probar suerte en el país. En su caso para trabajar en marketing, tal y como explica esta usuaria de TikTok en su cuenta @mishabb1.

En una de sus publicaciones esta española comparte cuál ha sido su experiencia el primer día de trabajo en Irlanda. "La verdad que súper bien, súper contenta", cuenta.

Explica que el país las condiciones del trabajo "son muy buenas". En su caso puede trabajar 100% remoto, en el horario que desee. "Tengo que hacer 20 horas a la semana, 4 horas de lunes a viernes, y me puedo organizar como quiera", señala.

Es más, según le han explicado, si algún día no puede acudir a trabajar por el motivo que sea, se puede organizar como quiera, "con tal de que saque las tareas, suficiente".

Reconoce que estaba nerviosa con la primera reunión con su jefe. "Pensaba que me iba a empezar a hablar de tecnicismos de marketing y que no me iba a enterar, pero al final bien, ha hablado bastante lento y me lo ha explicado todo muy bien".

"Cuando yo iba a hablar me decía que me tomara mi tiempo, era un señor muy empático", recuerda la tiktoker.

Misha explica que la primera tarea que le ha pedido es realizar una "auditoría SEO y una investigación de palabras clave" con lo que está "muy contenta". "En mi anterior trabajo ya había realizado este tipo de tareas y hacer algo que ya sabes, te da más confianza".

Sufría de pensar en tener que hacer algo que nunca hubiera hecho. "No me gusta saber hacer las cosas", afirma.

Ahora, por delante su mi primera llamada de equipo. "Somos diez en el departamento de marketing y estoy ansiosa".