Montero garantiza a las CCAA gastar "todo lo que necesiten" ante la pandemia con un "registro"

La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha garantizado este martes que el tratamiento con las comunidades autónomas es que "puedan gastar todo aquello que necesiten para paliar la situación de la pandemia", llevando un "registro" para articular propuestas de liquidez al Ejecutivo para pagar a los proveedores.

Asimismo, ha indicado que el Gobierno estudiará con los ayuntamientos la modificación de la regla de gasto y abordará en el marco bilateral la situación fiscal del País Vasco.

Así lo ha señalado Montero durante su intervención en el Pleno de control al Gobierno en el Senado, en respuesta a una pregunta de Jokin Bildarratz (PNV) sobre cómo y en qué plazo piensa el Gobierno acordar la flexibilización de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, para que las administraciones públicas puedan utilizar sus fondos y hacer frente a las consecuencias del Covid-19, teniendo en cuenta, además, que la Comisión Europea ha suspendido la aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento por este motivo.

Montero ha lanzado un mensaje de "absoluta colaboración" y "excepcionalidad" con las comunidades autónomas respecto a 2020 en materia de consolidación "de los años previos y posteriores.

"Ojalá el impacto de la deuda no sea tan elevado como para no tener que arbitrar ninguna medida no deseada", ha indicado Montero, quien ha garantizado que las regiones puedan gastar "todo aquello que necesiten" para hacer frente a la crisis del Covid-19, llevando un registro para poder hacer propuestas de liquidez al Ejecutivo con el fin de pagar a proveedores.

Asimismo, ha explicado que Hacienda está realizando un seguimiento en todas las CCAA, especialmente sobre las que se financian en el régimen común, así como en el conjunto de ayuntamientos y ha recordado que se han actualizado las transferencias del Estado sin tener en cuenta el efecto "pernicioso" de la pandemia y con la previsión económica previa a la crisis, con un crecimiento del 1,6%.

Ello ha permitido que las CCAA reciban recursos superiores en un 7% respecto al año anterior y las entidades locales una financiación un 4,3% mayor, ha resaltado.

Concretamente, sobre el País Vasco ha indicado que la situación de la Comunidad se abordará en el marco bilateral, ya que es la única que no ha tenido transferencias actualizadas conforme al crecimiento "irreal" del 1,6%, previsto antes de la crisis, y por tanto "vive su propia recaudación". Por ello, cree "imperativo" abordar en el marco bilateral el volumen de menores ingresos en el País Vasco y el de recursos que se van a necesitar.

De su lado, Bildarratz (PNV) ha reclamado que se aborden los objetivos de estabilidad para el País Vasco en la Comisión Mixta y el Concierto Económico, y ha avisado de un impacto de la crisis sanitaria "terrible" en la recaudación y el gasto público, con entre 2.500 y 3.000 millones menos en la región este año.

Bildarratz cree que hay que "pactar" y "acordar", y ha pedido que la suspensión "temporal" de los objetivos presupuestarios por parte del a UE se transponga a la normativa estatal y que la flexibilización "no se traduzca en un mayor margen para el Estado en detrimento de CCAA y ayuntamientos". "Necesitamos acuerdo y negociación", ha insistido.

REGLA DE GASTO

Por otra parte, ante una pregunta del senador del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu (GPERB) Bernat Picornell Grenzner sobre la modificación de los criterios de aplicación de la regla de gasto, Montero ha indicado que la crisis sanitaria ha traído consigo una economía con un volumen mayor de gastos y una caída "muy importante" de ingresos, y previsiones de organismos que apuntan incluso a caídas del PIB de 12 puntos y aumento de la deuda de 25 puntos.

No obstante, es "prematuro" conocer la intensidad de la crisis, pro lo que ha marcado la necesidad de coordinación entre todas las administraciones y priorizar de forma "muy urgente" las partidas de gasto que más se necesitan para la reconstrucción económica y social. "Es fundamental el diálogo con las CCAA para poner las bases de la recuperación y conseguir un mínimo denominador común", ha apostillado.

La ministra ha recordado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantuvo ayer una reunión con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y ha expresado su "compromiso" de mantener una reunión con una periodicidad quincenal para analizar las circunstancias y permitir la "aspiración legítima de los alcaldes de utilizar el dinero para el bien de los ciudadanos".

Ha estructurado estos pasos en dos fases: con una primera atención "urgente", recordando que se han autorizado ya 300 millones a los ayuntamientos para usar parte de su superávit para atender la emergencia social y una segunda que pasa por contribuir a la recuperación del tejido productivo de los municipios.

"Esa es la dirección y estamos trabajando conjuntamente y de la mano. Es el momento de la coordinación y mantendremos un diálogo fluido con los ayuntamientos para ser entre todos capaces de definir las prioridades", ha añadido.

De su lado, Picornell ha recordado que las corporaciones locales presentan recuperación en sus cuentas desde 2015 y que la AIReF la cifró en más de 7.000 millones en 2016, en 6.000 millones en 2018 y cerca de 4.000 millones el año pasado, sin embargo se trata de dinero que "no han podido tocar los ayuntamientos" 'y les ha impedido atender las emergencias sociales.

A pesar de valorar que ayer Sánchez "abrió la puerta" a modificar la regla de gato, ha reprochado a Montero que "muchas medidas" de las anunciadas por el Gobierno no se han desarrollado, como la ayuda a empleadas del hogar y a trabajadores temporales, y le ha pedido que no demore más la flexibilización total de la regla de gasto.