Moncloa ve las medidas ante la inflación como las "más ambiciosas" de la UE

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha afirmado este miércoles que las medidas que el Gobierno está adoptando para combatir la inflación son las más ambiciosas y contundentes de todos los países de la UE y que han permitido rebajar el índice en tres puntos.

Bolaños ha destacado la respuesta del Gobierno frente a la subida de los precios durante su intervención en el curso de verano de la Universidad Complutense en San Lorenzo de El Escorial (Madrid) organizado por la Fundación Pablo Iglesias, ligada al PSOE.

Según el titular de la Presidencia, el Ejecutivo es consciente de que la inflación es muy alta y de que está dañando a la población, lo que ha llevado a tomar medidas muy contundentes por valor de más de 15.000 millones de euros.

Estamos ante un problema mundial. Todos los países europeos y Estados Unidos tienen una inflación muy alta. Desde España, estamos tomando el paquete de medidas más ambicioso y contundente de la UE, y por eso estamos consiguiendo en España que la inflación esté en unos límites que no son los que nos gustaría, pero que no son los que serían si no hubiéramos tomados esas medidas, ha explicado Bolaños.

La inflación escaló en junio al 10,2 por ciento en tasa anual por el alza de los carburantes y los alimentos, marcando su nivel más alto en 37 años.

Como ejemplo del impacto de las medidas del Gobierno, el ministro ha apuntado que en España se paga aproximadamente la mitad por el megavatio/hora de lo que se paga en el resto de Europa.

Bolaños ha garantizado que el Ejecutivo va a seguir por la misma dirección para apostar por un modelo de salida de la crisis basado en las políticas sociales y los servicios públicos, en vez de por los recortes, la insolidaridad y la injusticia que, a su juicio, aplicó el anterior Gobierno de Mariano Rajoy para combatir la crisis financiera de 2008.

El modelo socialdemócrata por el que apostamos permite salir más rápido, con mayor justicia y sin dejar a nadie de lado, ha sostenido. EFE

