Mil tractores cortan la A-92 y la A-45 contra los bajos precios del campo

Alrededor de un millar de vehículos agrícolas, en su mayoría tractores, han participado este jueves en una protesta contra los bajos precios de los productos del campo que ha ocasionado la interrupción de la circulación en las carreteras A-92 y A-45 en las proximidades de Antequera (Málaga).

La caravana transitaba por la A-92 en sentido hacia Granada y algunos de los ocupantes de los tractores han optado en un momento por situarse en el sentido contrario a la altura del kilómetro 146 durante casi una hora, lo que ha motivado la presencia de policías antidisturbios y que los concentrados se marcharan.

Los tractores procedían de diversas localidades de la comarca de Antequera y han participado en la protesta convocada a partir de las 10.00 horas bajo el lema Si el campo no produce, la ciudad no come, movilización que algunos de los asistentes -más de 2.000 según los organizadores- han calificado de histórica.

El director de la empresa Dcoop, Antonio Luque, ha indicado que el problema son los precios, ya que están por debajo de los costes de producción, una situación que, según ha añadido, "no puede seguir así y ha asegurado que las manifestaciones sirven para pegarle un golpe de atención a la administración y al Gobierno español.

La agricultura y la ganadería ha sido el sector más olvidado de los últimos años ha indicado Luque, y ha afirmado que no van a parar hasta conseguir soluciones a través del "esfuerzo y la insistencia".

Por su parte, el secretario de UPA Málaga, Francisco Moscoso, ha afirmado que las previsiones de participación se han disparado y que de 700 tractores que habían confirmado su asistencia inicialmente, se ha pasado a unos 1.200 .

Nos están pagando el aceite virgen extra a dos euros el kilo y las grandes superficies lo venden alrededor de cuatro euros el kilo. Nosotros no podemos aguantar esta situación ni estos precios , ha declarado Moscoso.

El presidente provincial de Asaja Málaga, Baldomero Bellido, se ha referido a los aranceles establecidos y ha resaltado que el Gobierno sufre un "ataque individualizado" que rompe la unidad de la Unión Europea, motivo que les lleva a esta movilización, de la que ha destacado la imagen de unidad que proyecta el sector agrario y ganadero.

El gerente de Cooperativas Agroalimentarias de Málaga, Carlos Cintas, ha aplaudido el gesto de algunos políticos y autoridades de apoyar la protesta y ha añadido que establecerá con ellos un calendario de reuniones y que espera estos no vayan solo para "echarse la foto".

La tractorada la han convocado las principales organizaciones agrarias -Asaja, UPA, COAG y Cooperativas Agroalimentarias- y la empresa aceitera Dcoop, con sede en la zona, optó por cerrar sus instalaciones durante esta jornada coincidiendo con la protesta.

La marcha ha empezado sobre las 11:00 horas en la pedanía antequerana de Los Llanos en sentido hacia Granada hasta el enlace con la A-45 sentido Málaga y ha ocasionando retenciones en las principales vías comarcales y locales, según han informado a Efe desde el Centro de Gestión del Tráfico de Málaga, que ha precisado que la circulación intensa ha derivado en caravanas de seis kilómetros de longitud en sentido a Granada.