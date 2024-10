Este es el método con el que un jubilado americano consigue viajar durante años gratis y en asientos VIP

Viajar es uno de los placeres de la vida. No solo nos permite relajarnos y desconectar de la rutina en la que vivimos inmersos, sino que también nos abre la puerta a nuevas culturas, otros puntos de vista y un gigantesco abanico de experiencias.

Sin embargo, uno de los principales inconvenientes es el precio, no ya de los hoteles o lugares en los que vayamos a dormir o descansar, sino de los propios billetes de avión, tren o autobús. Si ya estás pensando en tus próximas vacaciones, seguro que estás dándole vueltas a cuánto te va a costar.

En COPE, te hemos comentado distintas maneras de conseguir descuentos a la hora de viajar, como en el caso de rebajas de hasta el 80% en tus billetes para irte de crucero. Aunque algunos de los trucos más deseados son aquellos para que volar nos salga más barato.

Ahora, imagínate que aprovechases una oferta que te consigue un descuento de hasta el 100%, es decir, que volar en avión te salga completamente gratis. Además, no se aplica solo a un vuelo, sino a todos los que seas capaz de tomar a lo largo de toda tu vida. Esta es la historia de Tom Stuker.

Una promoción bien aprovechada

290.000 dólares (unos 270.000 euros). Este fue el precio que pagó este estadounidense por un pase de vuelo vitalicio de la aerolínea United Airlines en 1990. Ahora, con la inflación, su precio estaría en unos 675.000 dólares (alrededor de 624.000 euros).

No es una cifra para nada despreciable, lo que hizo que no muchas personas lo vieran como una inversión rentable. Sin embargo, para este consultor de concesionarios de coches de Nueva Jersey que se pasaba los días viajando de un lugar a otro, fue un regalo venido del cielo.

Así lo ha demostrado en los poco más de 30 años que lleva utilizándolo para viajar por el mundo una cantidad cercana a los 38 millones y medio de kilómetros. Esto, para que nos hagamos una idea, sería similar a dar la vuelta al mundo cerca de mil veces.

Más de 12.000 vuelos, un mismo asiento

Según él mismo, su asiento favorito es el 1B y lo tiene que tener bien pensado después de tantas horas a bordo de un avión. De hecho, ha llegado a pasar casi dos semanas sin dormir en una cama y utilizando las salas VIP de los aeropuertos para descansar.

Los beneficios de este 'billete dorado' no solo tienen que ver con la gran cantidad de vuelos que puede coger, sino que también hay que tener en cuenta las recompensas que ofrecen las líneas aéreas con sus sistemas de puntos de vuelos.

Así, Tom Stucker ha conseguido vales y descuentos en hoteles y restaurantes, lo que ha mejorado enormemente su experiencia de viajes.

Una solución no muy beneficiosa para las aerolíneas

La Ley de Desregulación de Aerolíneas de 1978 supuso un cambio trascendental para estas, acarreando problemas financieros que cada aerolínea buscó solucionar de una manera. En el caso de United Airlines, su idea fueron estos pases de vuelos ilimitados.

Sin embargo, no terminaron siendo tan buenos para su economía como ellos pensaban, ya que, cada uno de los 28 que emitieron hasta 2004, les costó cerca de un millón de dólares al año en billetes no vendidos, impuestos y tasas.